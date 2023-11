MotoGp Malesia, Bastianini è tornato e aiuta Bagnaia: l’assist per non perdere il podio

Sepang, 11 novembre – Un paio di punti rosicchiati grazie alla Sprint Race, ovvero da -13 a -11. Spiccioli nel duellone Bagnaia-Martin che fa vivere giorni di fibrillazione in casa Ducati. Pecco, in attesa del Gp della Malesia, rimane il leader della classifica. Il favorito nella corsa al titolo, ma l’altalena dei risultati, degli allunghi, degli eventuali sorpassi e dei controsorpassi è appena iniziata.

C’è però un spunto che la Sprint di Sepang si è portata dietro e che in qualche modo potrebbe condizionare le ultime tappe della stagione (dalla Malesia al Qatar per chiudere a Valencia): il rispetto con cui Bastianini, tornato dopo mesi e mesi competitivo e micidiale come non lo si è mai visto nel 2023. Il Bestia ha fatto una gran gara, ha conquistato la prima fila (terzo tempo) nelle qualifiche, e per una manciata di giri (appunto nella Sprint) ha tallonato Bagnaia come un matto. Lo passo o non o passo? Si sarà chiesto non una, ma cento volte, mentre la sua Desmo sembrava averne molto di più di quella di Bagnaia. C’ha pensato, Bastianini e la tentazione è stata forte. Fortissima.

Poi la decisione più saggia. Quella di lasciare le cose come stavano. Prendersi il quarto posto e non strappare a Pecco punti che sul Mondiale peserebbero da matti. Non un ordine di scuderia Ducati, ma una decisione di Enea. Applausi.