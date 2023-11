MotoGp Malesia, favoriti e strategie della gara: Alex Marquez insidia Bagnaia e Martin

Sepang, 11 novembre 2023 – Altri due punti rosicchiati da Jorge Martin a Pecco Bagnaia al termine della Sprint Race di Sepang in Malesia. Secondo lo spagnolo, terzo il campione del mondo in carica e ora undici i punti che li separano in classifica. A vincere è stato Alex Marquez in rimonta da metà gara in avanti su Bagnaia, che era partito in pole e cercava una mini fuga iniziale, e anche su Martin, che gli era passato davanti dopo un errore del fratello di Marc. Il successo conferma la bontà della Ducati clienti, soprattutto in ottica del passaggio di Marquez nel 2024 in Gresini, ma soprattutto pone davanti ai duellanti una pedina da tenere d’occhio per la gara domenicale. Alex Marquez ha infatti mostrato una grande fiducia sulla Desmosedici e si candida ad essere in lotta per la vittoria, mentre Jorge Martin ha mostrato il suo solito livello di competitività e Pecco Bagnaia dovrà invece trovare qualche correttivo dopo una Sprint che gli ha fatto perdere un po’ di quel feeling accumulato tra venerdì e soprattutto le qualifiche del sabato. E attenzione anche alle KTM.

Bagnaia: “Feeling non dei migliori”

Si preannuncia una gara tutta da vivere quella di Sepang ma le insidie per il leader del mondiale Pecco Bagnaia sono tante, così come i rivali competitivi. La Sprint Race lo ha visto salvare il punteggio con un terzo posto che gli permette di avere ancora undici punti di vantaggio su Jorge Martin, ma il trend di competitività è tutta dalla parte dello spagnolo che continua a mostrarsi più veloce e più in fiducia sulla sua Ducati. Lo stesso Pecco a fine sprint race è stato chiaro: “Spero che questa gara ci aiuterà a capire qualcosa per domani perché il mio feeling non era dei migliori”. Si è visto, nonostante la pole, un ritmo in calando per il campione del mondo che è stato riassorbito da Marquez e da Martin e ha difeso la terza posizione solo grazie al lavoro di sacrificio di Enea Bastianini che gli si è posto dietro da fido scudiero evitando che anche la KTM di Brad Binder potesse infilarsi. Il gioco di squadra è stato sostanzialmente ammesso a fine gara anche da Davide Tardozzi: “Il campionato ormai si gioca punto su punto. Bastianini? L’ho ringraziato, perché si vedeva che molto veloce”. Insomma, un minimo di collaborazione tra i due c’è e si è vista. Ma Jorge Martin appare più veloce e nella sprint è stato battuto solo da un velocissimo Alex Marquez, ma i due hanno dimostrato di avere più feeling e più ritmo di Pecco e infatti sono scappati via nel finale di gara. “Il passo è stato eccezionale, siamo stati per tutta la gara al limite e ho pagato un po’ una brutta partenza. Sono contento del secondo posto davanti al mio rivale”, l’analisi di Martin. I due spagnoli, dunque, sembrano i più veloci e oggi vanno iscritti come favoriti assoluti della gara della domenica. Come detto, Bagnaia dovrà trovare qualche accorgimento che gli permetta maggior fiducia in staccata, sopratutto verso sinistra, e miglioramenti sensibili in fase di accelerazione dove continua a essere meno efficace degli altri ducatisti. E se Bastianini ha lavorato da scudiero, così non farà Brad Binder su KTM che nel finale di Sprint Race stava rimontando di gran carriera sulle due Ducati ed è rimasto dietro solo per il lavoro della 'bestia' e perché gli sarebbe servito un giro in più per attaccare le due rosse. Il sudafricano sarà tra i protagonisti anche domani. Più indietro tutti gli altri, le Ducati Mooney sono in top ten ma non con un passo da podio, stesso discorso per la KTM di Jack Miller, sempre veloce a inizio gara ma poi in netto calo nella seconda metà. L’australiano fatica tremendamente a gestire le sue gomme. Non sembra invece una gara per le giapponesi. Marc Marquez e Joan Mir sono caduti in Sprint Race e non sono competitivi, così come Fabio Quartararo e Franco Morbidelli su Yamaha che non hanno dimostrato la velocità necessaria per scalfire il duopolio Ducati-KTM. Pure Aprilia sul circuito malese appare lontana per giocarsi le posizioni del podio. In estrema sintesi, basandoci sulla sprint race, Alex Marquez e Jorge Martin sembrano avere qualcosa in più di Pecco Bagnaia e Brad Binder.

Strategie: media al posteriore

Michelin ha portato due mescole più morbide al posteriore per il gran premio di Malesia. Confermate le gomme soft e media della passata stagione che quest’anno sono state chiamate media e dura, mentre all’anteriore la scelta è stata del tutto simile quella dell’anno scorso sulle tre mescole, con una sola variazione della soft per cui è stata introdotta una mescola leggermente più dura. “Avremo una allocazione simile a quella dell’anno scorso - le parole del responsabile Taramasso - Abbiamo cambiato solamente l'anteriore soft, introducendo una mescola leggermente più dura. La media e la dura invece sono esattamente le stesse gomme del 2022. Al posteriore abbiamo confermato la soft e la media dell'anno scorso, ma in questo caso si chiameranno media e dura”. Secondo le prime previsioni, in un tracciato non così esigente nonostante le alte temperature e l’umidità, ci dovrebbe essere la possibilità di svolgere la gara con la gomma media al posteriore, magari gestendola nei primi giri di gara. All’anteriore, proprio per le alte temperature, non è escluso che qualcuno, nella fattispecie Bagnaia, possa usare la gomma dura. Sarà un’altra gara ad alto tasso spettacolare ma ancora una volta Bagnaia sembra costretto a giocare in difesa contro uno scatenato Martin, e stavolta si aggiunge anche Alex Marquez, che non ha nulla da perdere e può sicuramente rischiare di più rispetto ai duellanti per il titolo. Appuntamento alle 8 in diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGp. La lotta al mondiale entra sempre più nel vivo.

