MotoGp Jerez 2024, in pole Marc Marquez. La diretta dalle ore 14

Jerez de la Frontera (Spagna), 28 aprile 2024 - MotoGp in diretta alle 14 per la gara del Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera. In pole position scatterà Marc Marquez, che ieri aveva ottenuto il miglior tempo sul bagnato in sella alla Ducati del Team Gresini. A fianco dello spagnolo, per una prima fila firmata tutta da Borgo Panigale, ci sono Marco Bezzecchi (Ducati Lenovo) e Jorge Martin (Ducati Pramac), che ieri ha dominato la Sprint Race. In seconda fila Brad Binder (Ktm), Fabio Di Giannantonio (Ducati team VR46 Racing) e Alex Marquez (Ducati Team Gresini) il più veloce stamane nel warm up davanti a Bastianini e Miller. Settimo, terza fila, un Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) polemico sulla gara veloce, dopo essere finito a terra per un entrata decisa di Binder ("La Sprint porta i piloti a essere fuori di testa: molti fanno cose senza senso").

