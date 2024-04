MotoGp Jerez 2024, guida al gran premio di Spagna. La griglia di partenza

Jerez de la Frontera, 27 aprile 2024 - Sarà ancora grande spettacolo a Jerez per il quarto appuntamento del calendario del motomondiale. Dopo la raffica di cadute in Sprint Race, ben 13 con la vittoria di Jorge Martin, la gara della domenica vedrà tanti protagonisti in lizza per la vittoria. Gli spagnoli sembrano un passo avanti, ma ci si attende una reazione da Pecco Bagnaia, contatto con Brad Binder e caduta nella Sprint, e da Enea Bastianini, scivolato in contemporanea ad Alex Marquez e al sudafricano della KTM. Sarà una domenica quasi certamente di sole dopo le nuvole e la pioggia del sabato, motivo per tornare ai livelli del venerdì che avevano visto il campione del mondo davanti a tutti.

Le prove libere

Il weekend di Jerez è partito venerdì con le Fp1 che hanno visto il miglior tempo di Alex Marquez su Marc Marquez e Maverick Vinales, a segnare subito un dominio spagnolo. Indietro Pecco Bagnaia, dodicesimo, il quale è risalito nel pomeriggio con il miglior tempo davanti a Vinales e Marquez. 1’36”025 per il campione del mondo che aveva mandato un buon segnale, qualificandosi per la Q2 in maniera diretta assieme ai due spagnoli e Pedro Acosta (KTM GasGas) sesto, Aleix Espargaro (Aprilia) settimo, Enea Bastianini (Ducati) ottavo, Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) nono e Alex Marquez (Ducati Gresini) decimo.

Griglia di partenza

La qualifica ha fatto rivedere il Marc Marquez dei vecchi in tempi in condizioni meteorologiche difficili. L’otto volte campione del mondo ha battuto Marco Bezzecchi, di nuovo competitivo, e Jorge Martin, sempre solido nelle prime posizione. Più deludente Pecco Bagnaia solo settimo, appena davanti a Franco Morbidelli ed Enea Bastianini. Molto indietro Fabio Quartararo, solo in ottava fila. 1 Marc Marquez Marco Bezzecchi Jorge Martin 2 Brad Binder Fabio Di Giannantonio Alex Marquez 3 Pecco Bagnaia Franco Morbidelli Enea Bastianini 4 Pedro Acosta Maverick Vinales Aleix Espargaro 5 Johann Zarco Miguel Oliveira Jack Miller 6 Daniel Pedrosa Raul Fernandez Augusto Fernandez 7 Stefan Bradl Joan Mir Lorenzo Savadori 8 Luca Marini Fabio Quartararo Takaaki Nakagami 9 Alex Rins

La Sprint Race

Una ecatombe la Sprint Race. Ad un certo punto sono caduti tutti. Marc Marquez era in testa, e forse in fuga per la vittoria, ma l’anteriore lo ha tradito concedendo via libera a Jorge Martin, ancora vincitore, mentre dietro sono caduti in contemporanea e nello stesso punto, senza però toccarsi a vicenda, Alex Marquez, Brad Binder ed Enea Bastianini. Così, Pedro Acosta si è preso un secondo posto prezioso, perché nel finale è caduto anche Maverick Vinales, e soprattutto Fabio Quartararo, partito ventitreesimo, aveva riportato sul podio la Yamaha con il terzo posto, appena davanti ad un eterno Dani Pedrosa. Purtroppo per il francese, un problema di pressione alle gomme ha portato la giuria ad infliggere otto secondi di penalità, così sul podio ci è finito lo spagnolo. Miglior italiano, quasi incredibilmente, Franco Morbidelli con il quinto posto. Caduti tutti gli altri, a partire da Bagnaia, azzoppato da una manovra rischiosa di Binder nemmeno punita, per passare a Bezzecchi e Di Giannantonio, pure loro per terra quando erano in lotta per il podio. In totale sono state ben 13 le cadute con soli 16 piloti al traguardo.

Le parole dei protagonisti

Conferma la leadership mondiale Jorge Martin, anzi lo spagnolo ha allungato viste le cadute di tutti i rivali per il titolo: “E’ stata una gara molto difficile e con condizioni rischiose - le sue parole - Sono partito bene ma Marquez stava arrivando e mi ha passato dopo un mio errore in curva 7. Dopo ho cercato di inseguirlo e lui ha commesso un errore. Penso che domenica le condizioni saranno diverse”. Si è confermato sul podio Moto gp Pedro Acosta, secondo, ora primo inseguitore di Martin: “Sono felice, soprattutto partendo dal decimo posto della qualifica. C’erano condizioni difficili in curva 5-6 con una chiazza di bagnato difficile da evitare. Per poco non sono caduto. Salire sul podio qui è fantastico. Secondo posto in campionato? Non cambia molto, ci sono ancora tante gare”. Beffa invece per Quartararo, entusiasta dopo la gara per il terzo posto ‘tornare qui sul podio è stato fantastico’ ma un problema alle pressioni delle gomme ha portato i commissari a penalizzarlo di otto secondi, così sul podio ci è finito un iconico Dani Pedrosa con la KTM ufficiale.

I favoriti della gara

Gli spagnoli, in casa, sembrano partire con i favori del pronostico. Jorge Martin, leader mondiale, sarà grande protagonista della gara e anche Marc Marquez, nonostante la caduta in Sprint Race, ha mostrato grande passo e grande velocità su uno dei tracciati che ama di più. Attenzione anche a Maverick Vinales e la sua proverbiale rimonta appena si svuota il serbatoio, ma occhio soprattutto al sempre più solido Pedro Acosta. In casa Italia difficile stabilire le chance di Bagnaia. Al venerdì è andato bene, meno al sabato anche se la Sprint Race lo aveva visto inserirsi nella lotta al podio prima del contatto con Brad Binder, un altro di quelli da considerare, soprattutto alla luce della sua aggressività, così il campione del mondo proverà a mandare un segnale sfruttando la sua miglior capacità di gestire il degrado gomma. Anche Enea Bastianini può lottare per il podio. Possibili outsider Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Per quanto riguarda il meteo, dopo un sabato nuvoloso e in parte piovoso, la domenica dovrebbe rispuntare il sole con temperature massime attorno ai 19 gradi. Al 90% sarà gara asciutta.

Orari tv

Sarà grande domenica di gare per gli appassionati di due ruote. Si parte alle ore 11 con la gara di Moto 3 per una lunghezza di 19 giri, poi alle 12.15 la Moto 2 per 21 giri e infine alle 14 la Moto gp per 25 giri totali. Tutto in diretta su Sky Sport 1, canale 210, e Sky Sport Moto gp, canale 208. In streaming su Sky Go e Now Tv. Telecronaca di Rosario Triolo e Mattia Pasini per Moto 2 e Moto 3, di Guido Meda e Mauro Sanchini per la Moto gp. Leggi anche - Moto gp, ipotesi Marquez-Pramac per il 2025. Gresini verso Yamaha? MANUEL MINGUZZI