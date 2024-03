Motogp, Ktm corteggia Pramac: gli austriaci vogliono sei moto

Bologna, 29 marzo 2024 - Non solo il mercato piloti, anche quello dei team può modificare gli assetti della Moto gp dal 2025. Il primo scossone di mercato è stato ovviamente dato da Marc Marquez che ha scelto di lasciare Honda e affidarsi a Ducati Gresini, una scelta che per ora sembra totalmente azzeccata. L’effetto domino, in attesa che anche Fabio Quartararo prenda un decisione, può coinvolgere anche le squadre su due fronti sensibili. Secondo il sito specializzato Formulapassion, Ducati dovrà stare attenta su un doppio fronte per quanto riguarda i team satelliti: Prima Pramac e VR 46.

KTM e Yamaha all’orizzonte

Le rivali di Ducati vogliono scalfire questa netta supremazia, emersa sia come livello della moto ma anche come numero delle stesse sulla griglia. Tra moto ufficiali e moto clienti ora Ducati schiera in pista otto prototipi, più di tutte le altre, ed è interesse degli altri marchi riequilibrare la situazione. In fin dei conti, avere più moto in griglia significa avere anche più dati a disposizione per migliorare e questo è un vantaggio non da poco per Ducati rispetto a team, come Yamaha, che ne hanno solo due. Ad oggi, però, il rivale più credibile di Borgo Panigale è l'austriaca KTM, che sta mostrando un significativo livello di competizione, un pilota fenomeno come Pedro Acosta, e ingenti investimenti per stare al passo. Proprio in questa ottica, secondo il portale, gli austriaci starebbero meditando uno sgarbo alla rossa: soffiargli un team. Si tratta di Prima Pramac che sotto la guida di Gino Borsoi ha raggiunto con Jorge Martin il titolo di vice campione del mondo piloti, quello di campioni mondiali team e attualmente guida la classifica dopo due gp. Pramac dispone di moto aggiornate 2024, si tratta in sostanza di un team semiufficiale, ma il contratto con Ducati, secondo Formulapassion è in scadenza nel 2024 e KTM starebbe pensando di inserirsi, cercando di soffiare non solo il team ma anche Martin stesso che già in Moto 2 ha guidato KTM. Su Martin molto, se non tutto, dipenderà da una eventuale promozione nel team ufficiale Lenovo, quella sfuggita nel 2022 quando al suo posto è stato scelto Enea Bastianini. Soffiando Pramac a Ducati ci sarebbero le tanto attese sei moto per KTM. Ma attenzione anche al team VR 46 di Valentino Rossi e in stretto contatto con l'Academy. Anche qui balla una scadenza contrattuale e le difficoltà di inizio stagione di Di Giannantonio e Bezzecchi con al moto Ducati 2023 potrebbero accelerare il processo di migrazione verso Yamaha, da sempre la casa del 'Dottore' e ora con due sole moto in griglia. Dal 2025, i tre diapason vogliono tornare a quattro e VR 46 è un forte indiziato. Appare difficile pensare che Ducati possa perdere due team su quattro, ma uno forse sì e attenzone anche al futuro di Fabio Quartararo, che è corteggiato da diversi team, KTM, compresa, e con sei moto ci sarebbe spazio pure per lui se decidesse di lasciare Yamaha. Mercato in continuo movimento.