MotoGp, Marquez lascia aperta una porta a Honda: “Tornare? Chissà”

Bologna, 1 gennaio 2023 - Marc Marquez cercherà di tornare competitivo con una Ducati 2023 del Team Gresini. L’ingresso in un team famigliare dovrà ridare slancio alla gioia di guidare dell’otto volte campione del mondo, reduce da due brutte stagioni e in generale da tante difficoltà da quel maledetto infortunio di Jerez 2020. Ducati è la moto migliore del mondo e Marquez ci riprova proprio da Borgo Panigale, anche se non con il team ufficiale e non con una moto aggiornata 2024 - ce l’avranno solo il Team Lenovo di Bagnaia e il Team Pramac di Martin - ma la stagione 2023 ci ha detto che anche i team clienti con moto vecchie di un anno possono andare forte. L’esempio è stato Marco Bezzecchi, in lotta per il titolo per trequarti di stagione. E allora Marquez è convinto che il suo talento possa colmare eventuali gap rispetto alla moto evoluzione che guiderà Bagnaia. Un anno di rilancio, poi il futuro è tutto da scrivere e tra le pagine ci può essere anche un ritorno in Honda.

Marquez: “La porta è aperta”

Il legame tra Marc Marquez e Honda non può essere totalmente rotto da una scelta professionale in un determinato contesto storico. Il pilota spagnolo ha vinto tutto con i giapponesi e l'ala dorata è sempre stata la sua casa. Dimenticarsi di questo legame è impossibile, scinderlo fino in fondo anche. La porta per un eventuale ritorno in futuro è aperta, ma dipenderà da due fattori: se Marquez dimostrerà di essere ancora competitivo e se Honda tornerà moto veloce. "Non voglio chiudere la pronta a un ritorno - le parole di Marquez molto chiare dopo il test di Valencia a novembre, come riporta motorsport.com - Come ho già detto più volte in passato il legame con Honda è stato meraviglioso e se ci siamo separati è perché entrambi eravamo d'accordo e nel pieno rispetto reciproco". Insomma, dopo sei titoli iridati e 59 vittorie non si può rimanere insensibili al richiamo di Honda, soprattutto se il 2024 dovesse dimostrarsi la stagione del rilancio. I giapponesi hanno puntato su Luca Marini, abile collaudatore, con un contratto biennale, e per la prima volta dopo tanto tempo Joan Mir si è detto soddisfatto degli aggiornamenti portati ai test di Valencia. Se Honda tornerà competitiva anche Marquez potrebbe tornare: "E' il team della mia vita e della mia carriera - ancora Marc su Honda - Sarà sempre una squadra speciale per me e in futuro vedremo se le nostre strade si incroceranno di nuovo. Non sarà solo una mia decisione". Intanto, il pilota spagnolo ha inserito il Team Ducati Gresini nel suo profilo social al posto di Honda. Il 2024 motociclistico è ufficialmente iniziato.