MotoGp, Marquez: “Senza Gresini mi sarei ritirato, ho fatto la scelta giusta”

Bologna, 13 novembre 2024 – Ha rischiato di chiudere la carriera alla soglia dei 31 anni. L’infortunio al braccio di Jerez 2020, le ripetute operazioni, la scarsa competitività di Honda: a un certo punto della carriera Marc Marquez si è chiesto se fosse lui il problema o la moto. I risultati non arrivavano, l’ultima stagione in ala dorata è stata costellata di cadute e tenere la barra dritta, dopo aver dominato la MotoGp, è stato difficile. Marc è passato dalle vittorie alla sabbia, la ghiaia, l’asfalto e i dubbi sul fatto che potesse aver perso competitività sono stati legittimi, amplificati da una moto che, tuttora, va molto piano. Così, ha deciso per una scelta radicale per evitare di ritirarsi: andare in Ducati. L’annata in Gresini lo ha rivitalizzato, gli ha fatto riassaporare le buone sensazioni di un tempo, seppur con moto 2023, ma le sue prestazioni sono state sufficienti per farlo promuovere su una moto ufficiale nel 2025. Dal possibile ritiro alla seconda opportunità di rivincere un titolo mondiale.

Marquez: “Senza la scelta di andare in Ducati mi sarei ritirato”

A caccia del nono titolo Marc Marquez, ci proverà nel 2025 con la Gp 25 ufficiale, al fianco di Bagnaia, ma poco più di un anno fa era sull’orlo del ritiro, costellato da dubbi sulla possibilità di ritornare a grandi livelli. L’aria di Gresini gli ha fatto bene ed è rinato. Questo il racconto di Marquez al canale Youtube della MotoGp : “Due anni fa ero pieno di dubbi e ho temuto che il mio tempo fosse finito – le sue parole – Alla fine non è stato così perché ho scelto il team Gresini e i dubbi sono scomparsi, sono riuscito a tornare competitivo e quando un giorno mi ritirerò non voglio aver rimpianti di non averci provato. Cercherò in tutti i modi di lottare per i titoli mondiali”. Annata importante quella in Gresini, con il momento più alto nella vittoria di Aragon che ha riportato Marquez sul gradino più alto del podio dopo oltre 1000 giorni di digiuno: “Le vittorie danno fiducia”, la sua risposta. Oggi le sue perplessità sono svanite, le paure di non essere più all’altezza anche e si sente pronto a tornare vincente. Ma c’è stato un periodo duro, nero, che Marquez ha raccontato così: “Ho faticato tanto a causa di quattro interventi al braccio e non ho ottenuto nessun risultato positivo in pista, quindi si perde fiducia e nascono tutte le domande del caso. Sarà colpa della moto o della mia condizione fisica? Con calma e passo dopo passo devi rispondere a questa domanda e recuperare fiducia”. Al mondiale ci penserà nel 2025, mentre oggi il duello è tutto tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia separati da 24 punti. Si chiude nel weekend a Barcellona: sabato alle 15 la sprint race, domenica alle 14 la gara.

