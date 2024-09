MotoGp, Marquez sta dalla parte di Martin: “Bastianini andava penalizzato”

Bologna, 23 settembre 2024 – Il dibattito è acceso. Sorpasso regolare per la direzione gara quello di Enea Bastianini su Jorge Martin all’ultimo giro del gp dell’Emilia Romagna, irregolare sia per il numero 89 di Prima Pramac ma anche per il connazionale Marc Marquez. Sotto accusa non tanto la durezza del sorpasso della bestia, quanto il fatto che per farlo sia poi finito con due ruote sulla striscia blu oltre il cordolo. Nessuna sanzione per Bastianini, confermato vincitore del gp, ma critiche da parte dei due spagnoli che sono andati contro la decisione della direzione gara.

Marquez: “Non si può sorpassare andando fuori”

Il lungo inseguimento di Bastianini a Martin ha trovato un punto di sorpasso all’ultimo giro alla curva del Rio, un lento destra dove il ducatista ufficiale si è sempre mostrato più veloce dello spagnolo. Bastianini non si è fatto pregare e si è buttato dentro, Martin ha fatto la sua traiettoria e c’è stato un leggero contatto, così entrambi sono finiti fuori dal cordolo, più nettamente Martin, più leggermente Bastianini che non è stato sanzionato dalla giuria. Jorge non ha mandato giù la decisione: “Non c’è costanza in direzione gara – le sue parole – Il contatto fa parte del nostro sport ma non se chi sorpassa va fuori pista. Se accade devi cedere la posizione e io sono stato fortunato a non cadere”. Ecco, a detta di Martin questa decisione crea un precedente e ora pure lui diventerà più aggressivo: “Non sono un pilota da contatto ma se in qualche situazione dovrò farlo non mi tirerò indietro. La direzione non potrà fare nulla”. Dalla sua parte c’è anche Marc Marquez, uno che di sorpassi duri se ne intende. Anche lui non guarda al sorpasso in sé, Bastianini va al contatto ma leggero, bensì al fatto che successivamente il ducatista abbia messo due ruote sulla striscia blu fuori dal cordolo. Un track limits secondo Marquez: “Quando le prestazioni sono simili ci sta che si possa sorpassare in questa maniera, il buco si crea e Bastianini l’ha fatto bene fino a quando ha toccato la striscia blu fuori dal cordolo – il commento di Marquez – Penso che sia andato fuori pista e se non l’avesse fatto sarebbe stato tutto regolare, si sarebbe trattato di un sorpasso al limite all’ultimo giro”. Insomma, anche Marquez in passato è stato penalizzato per situazioni del genere: “Un sorpasso simile a quelli che ho fatto io, ma se vai fuori pista o l’altro pilota va a terra c’è la sanzione. Dal mio punto di vista una volta che tocchi il fuori pista devi cedere la posizione”. Polemiche che si trascineranno fino all’Indonesia, teatro del prossimo gp domenica con Martin a più 24 su Bagnaia, più 59 su Bastianini e più 60 su Marquez.

