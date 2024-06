MotoGp, Martin ammette la superiorità di Bagnaia: “Il suo miglior weekend in carriera”

Assen, 30 giugno 2024 – Tripletta di Pecco Bagnaia ad Assen. Un trionfo in stile Valentino Rossi, cioè senza rivali. Pole position con record della pista al sabato, poi successo in solitaria in Sprint Race e altrettanto in gara lunga, andando in fuga fin dai primi giri e scavando, centesimo dopo centesimo, il vantaggio decisivo su Jorge Martin, bravo a recuperare subito posizioni dalla quinta casella in griglia. Ma non è bastato, perché Bagnaia aveva quei centesimi in più nella faretra e alla fine lo spagnolo si è dovuto arrendere. Ora sono solo dieci i punti che separano i due in classifica, e Jorge ha dovuto ammettere la superiorità del rivale ad Assen.

Martin: “Uno dei migliori weekend di Pecco”

Insomma, un Pecco Bagnaia che vede Assen come il giardino di casa, esattamente come in carriera ha fatto il suo mentore Vale Rossi. Dominio totale per il numero uno che fin dal venerdì ha imposto il suo ritmo e tra sabato e domenica non ha lasciato nemmeno le briciole agli avversari. Ne ha dovuto prendere atto il leader del mondiale Jorge Martin: “E’ stato un fine settimana difficile per noi – le parole di Jorge – Diciamo che siamo stati bravi a migliorare in ogni sessione e avvicinare Bagnaia e più di così non avevo da dare. Il secondo posto è un buon risultato per noi. Siamo stati solidi e ci riproveremo nel prossimo gp”. Martin ha provato anche una soluzione di gomma diversa da Bagnaia, affidandosi a una media anteriore contro la dura del campione del mondo, ma non è bastato: “Non ci sono scuse, Pecco andava più forte e ha avuto uno dei suoi migliori weekend in carriera”, l’ammissione di Martin. Due vittorie per Pecco tra Sprint e gara lunga, così il divario in classifica dal leader del mondiale si è accorciato a 10 punti, ma Martin non si dà per vinto e promette battaglia al Sachsenring: “La Germania è una delle mie piste preferite e cercherò di essere veloce fin dall’inizio – la promessa dello spagnolo – In questo fine settimana abbiamo imparato tanto e dobbiamo mettere tutto in pista al Sachsenring. E’ un circuito più adatto al mio stile”. Lo stesso si può dire per Marc Marquez, praticamente l’imperatore del tracciato tedesco, che dovrà riscattare l’opaco weekend di Assen. Due cadute al sabato, poi una irregolarità sulle pressioni delle gomme ha portato la giuria a una penalizzazione di 16 secondi nella gara domenicale. Marc, dal quarto posto ottenuto sul traguardo, è scivolato in decima. Al Sachsenring dovrà mandare un segnale, perché il primo weekend da pilota ufficiale in pectore è andato decisamente male e quello è sempre stato uno dei suoi tracciati preferiti. Pressione gomme permettendo…

