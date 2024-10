MotoGp, Martin: “Non ho più l’ossessione di vincere, mi godo il percorso”

Buriram, 25 ottobre 2024 – C’è ancora Marc Marquez tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Record per l’otto volte campione del mondo a Buriram, con il primo posto del venerdì davanti al pilota Pramac, mentre Pecco Bagnaia ha chiuso quarto. C’è ancora l’arbitro, dunque, tra i due contendenti e questa situazione, probabilmente, si protrarrà fino a Valencia. Il venerdì ha sorriso di più a Martin, che è andato veloce sul giro secco e ha potuto anche fare una simulazione di Sprint Race, mentre Bagnaia è stato rallentato da un piccolo problema alla moto che ha complicato, leggermente, la prima giornata di prove. Niente di irrimediabile ma a livello di set up e feeling Pecco dovrà ancora fare del lavoro nella giornata di sabato. Insomma, Martin è oggi favorito nella lotta mondiale e più leggero rispetto a un anno fa: si è liberato dall’ossessione di vincere.

Martin: “Mi godo il percorso”

Venti punti di vantaggio e un venerdì favorevole, continua a veleggiare Jorge Martin e per ora solo Marc Marquez riesce a stargli davanti. Il pilota Pramac è più pronto mentalmente in questa lotta al titolo rispetto a un anno fa, ha lavorato sulla sua testa, sulla mentalità, soprattutto ha smussato la smania di vincere, che a volte diventa ossessione: “Provo a godermi il processo e il percorso – le sue parole – L’anno scorso l’idea del risultato mi ossessionava, oggi invece non ho questo problema e sto apprezzando di più ogni singola prova e ogni singolo giorno. Siamo consapevoli della nostra forza, sia io che Pecco. Stiamo guidando entrambi a livello altissimo”. Ma intanto c’è anche Marc Marquez, che in Australia ha vinto la domenica e anche nel venerdì di Buriram ha trovato un tempo record. Martin, proprio consapevole del momento, è pronto anche ad accettare un secondo posto a patto che sia davanti a Bagnaia: “Se finissi dietro Marc ma davanti a Pecco firmerei? Certo – la risposta di Jorge – Vedremo come andrà, è presto per fare previsioni perché tutti e tre andiamo forte e penso sarà una gara serrata. Domani proverò a riprendermi il giro record che mi ha soffiato Marquez”. Già, il sabato, spesso preda di Martin che in Sprint Race è andato forte e a Buriram ha potuto fare una prima simulazione: “Ho simulato la Sprint e penso di essere stato l’unico, dovrebbe essere un punto a favore e mi sento veloce. L’obiettivo è fare una buona qualifica perché qui stare dietro vorrebbe dire soffrire di problemi di temperatura”. E Bagnaia? Ha definito positivo il suo venerdì, ma per la gara Martin è oggi un po’ più avanti: “Devo guardare un po’ a tutti e non solo a Jorge, penso che abbia avuto un venerdì più tranquillo e in teoria è più pronto per la gara, ma vediamo domani come andrà”. Leggi anche - Marquez il più veloce nel venerdì di Buriram