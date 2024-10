Motogp Thailandia, Bezzecchi il più veloce nelle prime libere

Buriram, 25 ottobre 2024 – Marco Bezzecchi è stato il più veloce nelle prime prove

libere della MotoGp in Thailandia, con i rivali del campionato Jorge Martin e Francesco Bagnaia rispettivamente secondo e terzo. Il pilota della Ducati-Vr46 ha fatto registrare un giro di 1'30’’492 sul circuito di Buriram, in una sessione rovinata dalla caduta di Aleix Espargaro dell'Aprilia.

"La missione è recuperare punti e questo tracciato è più adatto a me, rispetto all`Australia che è stata una trasferta un po’ complicata", ha detto ieri Pecco Bagnaia alla vigilia della terz'ultima prova del Motomondiale. "Sabato e domenica ho dovuto rallentare per chiudere la corsa, a causa del consumo eccessivo delle gomme. Qui il nostro potenziale è più alto". Pecco ne è convinto, anche se l’anno scorso Martin, proprio in Thailandia, fece bottino pieno vincendo entrambe le gare. "Non dico che lui qui non sia veloce, l’anno scorso ha corso anche con intelligenza, ma altri piloti sono veloci su questa pista. Pista che io valuto anche in funzione del suo tracciato e delle gomme che si possono portare in gara. Quindi penso che per tutti questi motivi sia un po’ più dalla mia parte". Recuperare 20 punti non sarà facile, ma nemmeno impossibile. Bagnaia ovviamente deve crederci fino all’ultimo. "Due anni fa era più difficile recuperare uno svantaggio simile, ma adesso è diverso: 20 punti non sono uno svantaggio così grosso perché guadagnare o perdere un sacco di punti oggi è facilissimo".

