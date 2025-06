MotoGp Mugello 2025, Vinales il più veloce nelle prove libere del venerdì. Bene Bagnaia e Marquez

Mugello, 20 giugno 2025 – Spunta Maverick Vinales nel venerdì della MotoGp al Mugello. Lo spagnolo della KTM si è preso il miglior tempo nella prima giornata del gran premio d'Italia, in un weekend che si preannuncia molto equilibrato e un Marc Marquez, terzo, meno dominante del solito. Il numero 93 non ha nel Mugello il suo circuito preferito, vittorioso solo nel 2014, e per una volta dovrà sudare più del previsto per provare a vincere. In risalita Pecco Bagnaia. Difficoltà nelle prime libere, sempre in frenata, poi un ottimo secondo tempo nelle pre qualifiche. In Q2 anche Morbidelli e Di Giannantonio.

Venerdì con Vinales in testa. Bagnaia c'è

La prima sessione ha visto i piloti concentrarsi sul passo gara. Bene Marco Bezzecchi, sempre nelle prime posizioni nei primi minuti e a lungo in testa col tempo di 1’46”404, abbassato solo successivamente da Marc Marquez, che aveva iniziato in maniera guardinga, in 1’46”293. I tempi, in questa fase, sono distanti circa mezzo secondo dal miglior crono in gara dell’anno scorso. Bagnaia, invece, ha dovuto ancora lottare con i movimenti della Gp25 in staccata, con tanto di gesto di stizza verso la fine della sessione per essere andato lungo in curva 1. La Fp1 si è chiusa poi con alcuni miglioramenti nel finale. Bezzecchi ha ottenuto il miglior tempo in 1’46”119 al pari di Pedro Acosta, poi Brad Binder a 53 millesimi e Marc Marquez a 94, con Di Giannantonio quinto a quasi 4 decimi. Bagnaia si è dovuto accontentare dell’ottava piazza a 452 millesimi di ritardo, di poco avanti ad Alex Marquez, rimasto nascosto con la Ducati Gresini. Per quanto riguarda le gomme, sulle prove di passo gara sono state utilizzate principalmente la soft e la hard davanti e la media dietro.

A inizio pre qualifiche ancora prove di passo gara, con tempi sono scesi sotto il muro dell’1’46”. Il primo a scendere è stato Maverick Vinales in 1’45”849, con gomma soft al posteriore, mentre Bagnaia e Marquez hanno testato le medie, anche per avere indicazioni non solo sulla gara lunga ma pure sulla Sprint Race. Tempi abbastanza ravvicinati per tutti i migliori del lotto anche se Pecco ha confermato qualche decimo di ritardo su un ritmo che in gara si preannuncia sull'1'46 basso. A destare un po’ di preoccupazione, invece, è stata la caduta di Fabio Quartararo, che si è rialzato molto dolorante alla spalla sinistra. Tuttavia, il francese, dopo un breve intervento del medico per rimettere la spalla in sede, è tornato ai box e poi in pista, seppur sofferente. Competitive anche le KTM, Pedro Acosta ha stampato a inizio turno un ottimo 1’45”729, sotto il record in gara 2024, con Marc Marquez in risalita e anche lui sotto il muro dell’1’46”. Ultimi 12 minuti di sessione dedicati al time attack per ottenere i primi dieci tempi ed entrare direttamente in Q2. Miglior crono stampato da Maverick Vinales in 1’44”634, a un solo decimo dalla pole 2024, poi a seguire Pecco Bagnaia, buon secondo a 110 millesimi, Marc Marquez a 146 e Alex Marquez a 153, tutti vicini, poi a completare i qualificati Quartararo, Bezzecchi, Rins, Acosta, Morbidelli e Di Giannantonio.

Classifica Practice

1 Vinales 1’44”634

2 Bagnaia +0.110

3 M. Marquez +0.146

4 A. Marquez +0.153

5 Quartararo +0.311

6 Bezzecchi +0.361

7 Rins +0.450

8 Acosta +0.466

9 Morbidelli +0.510

10 Di Giannantonio +0.645 In Q1

11 Oliveira +0.770

12 Bastianini +0.771

13 Miller +0.807

14 Fernandez +0.852

15 Aldeguer +0.976

16 Mir +1.018

17 Zarco +1.247

18 Binder +1.264

19 Ogura +1.364

20 Nakagami +1.434

21 Savadori +1.707

22 Chantra +2.693