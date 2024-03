MotoGp Portimao 2024: le libere del Gp del Portogallo, diretta dalle 11.45

Portimao, 22 marzo 2024 – Al via oggi alle 11.45 la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Portogallo, secondo appuntamento della nuova stagione di Moto GP.

Partenza a razzo per la Ducati di Pecco Bagnaia, fresco vincitrice dello scorso Mondiale e favorito anche in questa stagione. Il pilota italiano ha inaugurato il 2024 nel migliore dei modi, ottenendo una grande vittoria nel primo Gp in Qatar.

Il weekend d i Moto Gp sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Moto GP (canale 208) e Sky Sport 1 (201), in streaming su Sky Go e NOW TV.

