MotoGp Qatar 2023, Martin vola nelle prime libere. Ora le FP2 di pre-qualifica in diretta

Doha, 17 novembre 2023 - La MotoGp sbarca a Doha per Gran Premio del Qatar. Nelle prime prove libere Jorge Martin, Ducati Pramac, ha fatto segnare il miglior tempo in 1'56"393 davanti al compagno di squadra Johann Zarco, staccato di 172 centesimi. Francesco Pecco Bagnaia su Ducati Lenovo è terzo, con poco pù di 2 decimi di ritardo dal migliore. Quarto tempo per Raul Fernandez su Aprilia, quinto crono per Franco Morbidelli (Yamaha). A chiudere la top ten Luca Marini, Aleix Espargaro, Fabio di Giannantonio, Pol Espargaro e Brad Binder. Alle 18 le FP2.

