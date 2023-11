MotoGp in Qatar: circuito e orari tv del gran premio notturno

Bologna, 15 novembre 2023 - Quattordici punti di differenza, due fine settimana al termine del mondiale e settantaquattro punti a disposizione. Pecco Bagnaia e Jorge Martin si giocheranno il titolo mondiale su due gare lunghe la domenica (50 punti totali) e due gare sprint (24 punti), partendo dal gran premio del Qatar che si disputerà dal 17 al 19 novembre in quel di Lusail nella prima periferia della capitale Doha. Ma Bagnaia potrebbe diventare campione del mondo già in Qatar se dovesse conquistare almeno 23 punti su Jorge Martin, i quali sommati ai 14 che ora ha di margine in classifica, lo porterebbero a 37 punti di vantaggio con 37 a disposizione e a parità di punti il titolo andrebbe a chi ha vinto più gare in stagione. Insomma, arriva anche il tempo dei calcoli e ogni errore rischia di essere pagato a caro prezzo. Dopo il gran premio della Malesia che ha visto trionfare Enea Bastianini, Bagnaia ha potuto allungare di poco il margine in classifica con il terzo posto racimolato nella gara lunga della domenica, con Jorge Martin quarto e limitato dalla pressione delle gomme. Anche questo sarà un fattore perché entrambi i duellanti sono a rischio penalità (3 secondi) se sforeranno ancora i parametri di pressione degli pneumatici nelle prossime due gare.

Circuito

Il Circuito Internazionale di Lusail si trova alla periferia di Doha, la capitale del Qatar. La pista è costata 58 milioni di dollari e ha richiesto l'impegno 24 ore su 24 di quasi 1.000 lavoratori per essere pronta per l'evento inaugurale: il Gran Premio Marlboro del Qatar il 2 ottobre 2004. Si tratta di un tracciato fluido di 5,4 chilometri, circondato da erba artificiale progettata per impedire alla sabbia del vicino deserto di soffiare sul circuito. Il rettilineo principale è lungo più di un chilometro e presenta un buon mix di curve a media e alta velocità, comprese un paio di veloci curve a sinistra che si sono rivelate particolarmente apprezzate dai piloti. Nel 2008 il Qatar ha celebrato il primo Gran Premio notturno della storia, in seguito alla realizzazione di un'illuminazione esterna permanente. Il passaggio alle gare notturne è stato un successo e ha continuato ad esserlo, con l'evento del Qatar ormai affermato come uno dei più spettacolari del calendario della MotoGP.

Precedenti

L’anno scorso il gran premio del Qatar non andò bene né per Jorge Martin né per Pecco Bagnaia. In un tentativo di sorpasso di Pecco ci fu una scivolata che coinvolse anche lo spagnolo, così la gara venne vinta da Enea Bastianini in volata su Brad Binder su KTM e sulla Honda di Pol Espargaro, capace di precedere il fratello su Aprilia e l’allora compagno Marc Marquez, quinto alla fine. Non è un circuito facile per gli sfidanti quello di Lusail, infatti sia Pecco che Jorge non hanno mai vinto in Moto gp in Qatar (unici successi in Moto 3 per lo spagnolo nel 2018 e in Moto 2 per il campione del mondo nello stesso anno). Per Bagnaia solo un podio in quattro gare nella top class con il terzo posto nel 2021 quando scattò dalla pole position. Per quanto riguarda i punti in classifica, come detto, se Bagnaia uscirà da Lusail con 37 punti di vantaggio su Martin sarà campione del mondo. Significa che ne deve guadagnare 23 tra sprint race e gara, ma in stagione solo una volta in Portogallo Pecco ha guadagnato così tanti punti su Martin (28), mentre in Francia e in India ne ha addirittura persi 25 dallo spagnolo. Nella storia i più vincenti in Moto gp in Qatar sono stati Casey Stoner e Valentino Rossi con 4 successi, seguiti da Jorge Lorenzo con 3 e in generale l’Italia ha vinto sette volte considerando anche i due successi di Andrea Dovizioso e quello del 2022 di Enea Bastianini su Ducati Gresini.

Dove vederlo in tv

Come sempre il weekend si dipanerà su tre giorni, partendo il venerdì, per quanto riguarda la Moto gp, con le libere 1 alle 13.45 e le Practice che valgono l’accesso alla Q2 alle ore 18. Al sabato si riparte con la seconda sessione di libere alle ore 13, poi via alle qualifiche alle 13.40 tra Q1 e Q2, mentre la Sprint Race sarà alle ore 18. Domenica gare delle tre classi a partire dalle 15 Moto 3, 16.15 Moto 2 e 18 Moto gp. Tutto in diretta su Sky Sport 1, 201, e Sky Sport Moto gp, 208, in streaming su Sky Go e Now Tv. Per quanto riguarda la tv in chiaro, Tv 8 trasmetterà in diretta al sabato le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race, mentre la domenica differita delle gare con questi orari: Moto 3 ore 17.05, Moto 2 ore 18.20, Moto gp ore 20.05. Telecronaca di Rosario Triolo e Mattia Pasini per Moto 3 e Moto 2 e di Guido Meda e Mauro Sanchini per la Moto gp. Da segnalare che anche in Moto 3 il mondiale è aperto con Jaume Masia che ha 246 punti, 13 in più di Ayumu Sasaki e 41 in più di David Alonso e Daniel Holgado.

Il programma

Venerdì 17 novembre Moto 3 Libere 1 ore 12.00 Moto 2 Libere 1 ore 12.50 Moto gp Libere 1 ore 13.45 Moto 3 Libere 2 ore 16.15 Moto 2 Libere 2 ore 17.05 Moto gp Practice ore 18.00 Sabato 18 novembre Moto 3 Libere 3 ore 11.30 Moto 2 Libere 3 ore 12.15 Moto gp Libere 2 ore 13.00 Moto gp Q1 ore 13.40 Moto gp Q2 ore 14.05 Moto 3 Q1 ore 15.50 Moto 3 Q2 ore 16.15 Moto 2 Q1 oree 16.45 Moto 2 Q2 ore 17.10 Moto gp Sprint Race ore 18.00 Domenica 19 novembre Moto gp Warm Up ore 13.40 Moto 3 Gara ore 15.00 Moto 2 Gara ore 16.15 Moto gp Gar are 18.00

