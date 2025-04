MotoGp, Marquez super favorito in Qatar. Bagnaia insegue

Losail, 12 aprile 2025 – Sempre nel segno di Marc Marquez questo avvio di mondiale 2025. Il pilota spagnolo ha di fatto concesso solo la gara domenicale di Austin, ma per il resto ha sempre messo gli altri dietro e alle sue spalle c’è il fido fratello Alex. Un binomio che appare difficilmente scalfibile pure da Pecco Bagnaia, che addirittura deve rimontare dall’undicesima posizione in Qatar e arriva da una deludente Sprint Race. Un errore grave di Pecco in qualifica e poi una Sprint senza ritmo, ma si sa che il ducatista si esprime meglio la domenica dove riesce a sentirsi più a suo agio con la moto e le gomme. Resta, però, una impresa provare a battere Marquez che ha nella Gp25 la moto che sperava di guidare.

Marquez semplicemente il più veloce

Il sigillo di Marc Marquez sul gp del Qatar, anche se la gara domenicale è ancora da vincere. Il ducatista ha infilato la pole position, con un ultimo giro superlativo, e poi vinto e dominato la Sprint Race, con un solo momento di battaglia con il fratello Alex che aveva tentato il sorpasso in curva 1. Poi, un monologo. Marc è il grande favorito anche della gara, perché può partire davanti, viaggiare in aria pulita, gestire la pressione e l’usura degli pneumatici e impostare il suo ritmo, che rischia di diventare insostenibile per tutti. Il fratello Alex può provare a tenere la scia, ma alla lunga dovrebbe cedere. Dietro sarà grande bagarre. Bagnaia deve risalire dall’undicesima piazza ma deve anche ritrovare feeling con la moto e rischia di perdere molto tempo in avvio, con Morbidelli e Quartararo in palla per il podio. Pecco dovrà togliersi di dosso 4-5 posizioni in poco tempo e poi mettersi in scia al treno buono. Attenzione anche a Fabio Di Giannantonio e Fermin Aldeguer come possibili protagonisti, sempre su Ducati. Per quanto riguarda posizioni da top ten, nella seconda parte di gara potrebbero risalire le Aprilia di Ogura e Bezzecchi, come accaduto in Sprint Race. Per Jorge Martin, invece, l’obiettivo è finire la gara ma già al sabato ha mostrato poca forza sul braccio destro sul finire di Sprint Race, per compensare l’infortunio a quello sinistro. Sarà dura, ma ci proverà.

Griglia di partenza

Fila 1 M.Marquez A.Marquez Quartararo Fila 2 Morbidelli Di Giannantonio Vinales Fila 3 Zarco Aldeguer Rins Fila 4 Ogura Bagnaia Acosta Fila 5Bezzecchi Martin Marini Fila 6Miller R.Fernandez Binder Fila 7 Bastianini Mir Chantra

Orari tv

Le gare domenicali partiranno alle 16 con la Moto 3, alle 17.15 con la Moto 2 e alle 19 con la Moto gp. Diretta a pagamento su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now Tv. Live in chiaro su TV 8, canale 8 del digitale terrestre.