MotoGp Qatar, Marquez vince la quarta sprint su quattro: Bagnaia solo ottavo. Classifica

Lusail 12 aprile 2025 - Marc Marquez è semplicemente inarrestabile, la prova, l'ennesima, arriva nella sprint race del Qatar: su sette gare corse in questa stagione si tratta infatti del successo numero 6 del cannibale catalano, il quarto su quattro nelle gare brevi. La Ducati numero 93 scatta davanti a tutti e irraggiungibile arriva in fondo tenendo dietro tutte le rivali. Alle sue spalle Alex Marquez, al settimo secondo posto, con Morbidelli a chiudere il podio. Male Pecco Bagnaia, partito solo undicesimo: chiude questa sprint appena in zona punti all'ottavo posto.

La gara

Il gruppo scorre senza particolari contatti o recuperi nelle prime curve dopo lo scatto da fermo di questa sprint race. Le prime tre posizioni non cambiano rispetto alla griglia di partenza, con Marc e Alex Marquez davanti a Quartararo. Comincia bene la risalita di Bagnaia, già tre posizioni recuperate nel primo giro, che lo portano all'ottavo posto, ma dura poco, perché nel tempo di un giro e mezzo precipita nuovamente addirittura al dodicesimo posto, superato anche da Jorge Martin. Infuria subito il duello tra fratelli in vetta al gruppo, mentre dietro risalgono le altre ducati, con Morbidelli bravo a sopravanzare Quartararo e Aldeguer settimo. Da segnalare anche un super Acosta a centro gruppo, risalito fino all'ottavo posto.

La gara è molto lineare nel suo sviluppo. I tre di vertice fanno una piccola selezione sul resto del gruppo, facendo crescere progressivamente il proprio margine. Sembra potersi profilare una lotta a tre per la vittoria, ma giro dopo giro Marc Marquez saluta il fratello e Morbidelli, prendendo sempre più margine in vetta. Tanto merito al super lavoro di Quartararo con la sua Yamaha, quarto e bravo anche a insidiare Morbido nel finale di gara. Molto bene anche Maverick Viñales con una delle KTM, se infatti la spettacolarità di Acosta non passa mai inosservata, la solidità dello spagnolo è incoraggiante per il team austriaco.

Molto male per trequarti di gara Pecco Bagnaia, si risveglia nel finale e prova a insidiare almeno le posizioni da punti. Ogura resta la migliore delle Aprilia anche in questa sprint race, mentre dopo un buon avvio, i problemi fisici di Martin hanno la meglio di lui e costringono il Campione del Mondo in carica a scivolare lentamente sempre più in fondo al gruppo. Davanti a tutti invece non cambia mai la musica: Marc Marquez suona un altro assolo, davanti al fratello, il quale dopo un buon avvio, deve alzare bandiera bianca. Vince dunque il cannibale catalano con il numero 93 sulla carena, con il fratello secondo. Alle loro spalle è stato molto bella la sfida a tre nell'ultimo giro tra Morbidelli, Quartararo e Aldeguer, dove a uscirne vincente e a salire sul podio è proprio il pilota italo-brasiliano del team VR46, davanti allo spagnolo e poi al francese della Yamaha. Bagnaia molto male chiude solo ottavo e precipita in classifica a oltre venti punti di distanza da Marc, il quale torna leader dopo la caduta nel GP del Texas.

I risultati della Sprint Race e la classifica

M. Marquez (Ducati) 20'38.304, A. Marquez (Ducati), Morbidelli (Ducati), Aldeguer (Ducati), Quartararo (Yamaha), Di Giannantonio (Ducati), Ogura (Aprilia), Bagnaia (Ducati), Bezzecchi (Aprilia), Viñales (KTM), Acosta (KTM), Rins (Yamaha), Bastianini (KTM), Brinder (KTM), Marini (Honda), Martin (Aprilia), R. Fernandez (Aprilia), A. Fernandez (Yamaha), Miller (Yamaha), Chantra (Honda), Zarco out (Honda).

Classifica Mondiale piloti: M. Marquez (Ducati) 98, A. Marquez (Ducati) 96, Bagnaia (Ducati) 77, Morbidelli (Ducati) 62, Di Giannantonio (Ducati) 48, Ogura (Aprilia) 28, Bezzecchi (Aprilia) 25, Zarco (Honda) 25, Quartararo (Yamaha) 21, Marini (Honda) 20, Miller (Yamaha) 19, Binder (KTM) 19, Bastianini (KTM) 16, Acosta (KTM) 16, Mir (Honda) 10, Rins (Yamaha) 10, Aldeguer (Ducati) 9, Viñales (KTM) 6, R. Fernandez (Aprilia) 5, A. Fernandez (Yamaha) 3, Oliveira (Yamaha) 2, Savadori (Aprilia) 1.

Classifica Mondiale costruttori: Ducati 123, Aprilia 36, Honda 36, KTM 34,Yamaha 33.