Motogp, Quartararo: “Ho scelto Yamaha per il futuro. Da metà stagione i primi progressi”

Austin, 12 aprile 2024 - La mossa a sorpresa di Fabio Quartararo ha spiazzato il paddock. Il pilota francese, campione del mondo 2021, ha deciso di rinnovare con Yamaha nonostante la scarsa competitività della M1 e le tante proposte che gli erano arrivate dal mercato. Il motivo? Una decisione a lungo termine, convinto dal cambio radicale di filosofia di Yamaha, e anche da una proposta economica importante, per issare Fabio a perno del rilancio giapponese che dovrebbe già arrivare da metà stagione in avanti. Quartararo ha scommesso sul futuro sacrificando un po’ il presente.

Fabio: “Decisione non semplice”

Sembrava veramente destinato a partire Quartararo, soprattutto dopo le continue dichiarazioni dell’ultimo anno sul fatto che la M1 proprio non ne volesse sapere di andare forte. Ma da questo inverno Yamaha ha modificato il suo modo di agire, è diventata più interventista e coraggiosa, ha preso nuovi tecnici, anche da Ducati, e sta investendo molto sulla moto, partendo dal motore, passando per l’aerodinamica e la trazione. Il futuro, e una offerta economica importante, ha convinto Fabio: “Non è stata una decisione facile, ma in Portogallo abbiamo avuto un ottimo incontro per parlare del progetto e dal 2025 ci saranno tante cose nuove e tanti tecnici nuovi. Ho deciso in quel momento”. Insomma, Quartararo non si aspetta grossi miglioramenti fino alla pausa estiva, ma da metà stagione in avanti le cose potrebbero andare meglio per poi tornare in lotta al titolo dal 2025: “E’ un progetto che guarda più al futuro che al presente - ancora el Diablo - Ci vorrà del tempo, l’anno scorso mi sono lamentato tanto ma quest’anno no perché Yamaha ha cambiato il suo modo di lavorare. Siamo indietro, ma ci serve tempo”. Quartararo convinto dunque dalla strada che ha intenzione di intraprendere Yamaha per tornare vincente nel futuro, chiudendosi al presente, che era fatto di un eventuale passaggio su una nuova moto per tornare competitivo subito. Una di queste era Aprilia, con Massimo Rivola che lo ha corteggiato a lungo, ma alla fine Quarta ha scelto di restare con i giapponesi che già hanno iniziato a cambiare, con un motore più potente ma non ancora sorretto da un grip efficace in trazione. Ci si lavorerà nel medio termine e con tecnici nuovi e investimenti, tutti aspetti che hanno convinto il campione del mondo 2021 ad accettare la proposta di rinnovo biennale: “Le informazioni che mi hanno dato mi hanno convinto a restare - l’ammissione di Quarta - Mi piace il cambiamento del metodo di lavoro e Yamaha investirà tantissimo nel progetto. Hanno dimostrato di volermi tenere. Sappiamo che non sarà facile in questa stagione ma già da metà campionato in avanti vedremo i primi progressi”. Intanto, parte nella serata di venerdì il weekend di Austin con le prime prove libere, poi sabato Sprint Race alle 22 italiane e domenica gara lunga alle 21.

