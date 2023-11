MotoGp Thailandia, Bagnaia: “Ritrovato il feeling in frenata”

Buriram, 27 ottobre 2023 - Dopo due weekend Pecco Bagnaia torna a conquistare direttamente l’accesso alla Q2. Il campione del mondo ha chiuso al settimo posto il venerdì di Buriram in Thailandia, mostrando discrete cose sul giro secco in ottica qualifica, ma soprattutto un ottimo passo gara con gomma usata. Il settimo posto è figlio di un tentativo non andato a buon fine nel time attack, ma in generale il venerdì di Pecco è stato solido in ottica gara, testando diverse conformazioni e andando veloce anche con gomma usta. Poi il feeling all’anteriore è tornato e questo gli permette di essere più aggressivo in frenata.

Bagnaia: “Sono soddisfatto, bene il feeling"

Soddisfatto Pecco del lavoro svolto nel venerdì di Buriram, lui è andato veloce e il team gli ha messo a disposizione una ottima moto. Soprattutto sul passo gara Bagnaia si è mostrato in confidenza con la sua Desmosedici e di nuovo in fiducia in frenata. L’ottimismo del campione del mondo e attuale leader della classifica: “Sono contento, a maggior ragione per il feeling in staccata - il commento di Pecco - Era da un po’ di tempo che non riuscivo a forzare in frenata e quindi sono molto contento”.

Fondamentale il setting, Pecco è tornato sulla conformazione dell'Austria preferendola a quella di Phillip Island: "Avevamo due setting diversi, uno simile all'Australia e l'altro invece sulla scia dell'Austria. Con il secondo mi sono trovato molto bene", la soddisfazione di Pecco. In testa dopo il venerdì c'è Jorge Martin, sempre veloce e costante, ma stavolta Pecco si sente in grado di giocarsela sia in Sprint Race che in gara. L'obiettivo è evitare la fuga iniziale dello spagnolo, capace sempre di imprimere grande ritmo alla gara fin dai primi giri: "Per come siamo andati oggi e il ritmo che abbiamo avuto penso che potremo lottare - la previsione di Pecco - Martin oggi ha fatto una strategia diversa dalla nostra con le gomme, ma il nostro passo è simile e quindi siamo in grado di giocarcela". Ora non resta che aggiustare qualcosa sul giro secco per tentare di disputare una qualifica da prima fila. Al venerdì su questo Pecco ha avuto qualche problema: "Al pomeriggio non avevo lo stesso feeling della mattina perché con la prima gomma media abbiamo avuto un problema di grip sul lato sinistro, poi quando l'abbiamo cambiata le cose sono andate meglio". Gli orari. Le qualifiche a partire dalle 5 del mattino ora italiana, poi la Sprint Race alle ore 10, mentre la domenica gara lunga a partire dalla 9.00, mentre prima ci saranno la gara Moto 3 alle 6 e la gara Moto 2 alle 07.15.