MotoGp Thailandia, Marquez arbitro tra Martin e Bagnaia: “Farò attenzione”

Buriram, 24 ottobre 2024 – Non sarà un 2015, cioè col grande rivale in pista che era Vale Rossi, ma Marc Marquez si ritrova ancora una volta arbitro di una sfida mondiale. Tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia c’è lui, l’otto volte iridato, che è troppo indietro per pensare a un clamoroso recupero, ma ormai è tornato costantemente al vertice grazie a Ducati, che il prossimo anno lo promuoverà nel team ufficiale, e dunque in grado di vincere ancora e giocarsi podi dopo il successo di Philip Island. Martin e Bagnaia dovranno fare attenzione, perché hanno molto di più da perdere rispetto a Marquez che è pronto a dare battaglia, ma a detta sua nel segno della regolarità e del fair play. Non vuole fermarsi lo spagnolo dopo il successo in Australia.

Marquez: “Ho esperienza per gestire la situazione”

Nel 2015 si ritrovò in mezzo a una lotta iridata e intestina in Yamaha, con Vale Rossi e Jorge Lorenzo a giocarsi il titolo mondiale, quello che il Dottore ha sempre rimpianto visto che sarebbe potuto diventare il decimo della carriera. Finì come tutti sappiamo, con il parapiglia di Sepang e la conseguente penalizzazione di Rossi a Valencia, costretto a partire ultimo e impossibilitato a giocarsi tutte le sue carte nel gran premio conclusivo. Vinse dunque Lorenzo, con tutte le polemiche del caso di Rossi nei confronti di Marquez, accusato di aver interferito appositamente nella lotta per fargli perdere il decimo. Oggi in pista non c’è quella tensione, Martin e Bagnaia hanno un rapporto decisamente più sereno rispetto a quello che c’era nel 2015 tra i califfi dell’epoca, ma di mezzo c’è sempre Marc, che già in Australia ha tolto punti sia a Jorge che a Pecco. Il pilota di Cervera si sente comunque abbastanza esperto per gestire la situazione: “Tardozzi non mi ha detto nulla, ho esperienza per gestire quello che succede anche se non sto lottando per il campionato – le sue parole in conferenza stampa – In ogni caso e in ogni situazione cerco sempre di non superare qualcuno toccandolo. Cercherò di fare del mio meglio prestando attenzione”. E alla domanda se potrà togliere punti a qualcuno, Marc ha risposto così: “Anche nel 2015 è successo, sono cose che non si possono controllare. Io farò del mio meglio”. Intanto, Martin si è preso 20 punti di vantaggio e per Marquez ora toccherà a Bagnaia rischiare qualcosa in più: “Forse Pecco dovrà prendersi qualche rischio per recuperare, ma è un due volte campione e sa certamente cosa fare in queste situazioni”. Marquez, invece, vuole continuare a giocarsi podi e vittorie fino alla fine: “Non sarà facile perché sia Jorge che Pecco alzeranno l’asticella. Vediamo cosa riesco fare, ma loro sono davvero molto veloci”. Adesso parola alla pista.

