Dorna: “La MotoGp non correrà a Valencia, ma per Valencia”. Ufficiale: annullata la corsa

Roma, 1 novembre 2024 - Il Gp di Valencia della MotoGp è stato annullato. Una decisione attesa dopo il tragico nubifragio che ha messo in ginocchio diverse parti della Spagna.

Carmelo Ezpeleta, amministratore delegato di Dorna, dopo aver partecipato a Sepang ad un meeting con i piloti in merito al Gp di Valencia, in calendario tra due settimane, stava aspettando solo la decisione del governo: "La nostra idea è di fare 20 GP, se non sarà possibile farlo a Valencia troveremo un'altra soluzione".

Assolutamente contrario è stato da subito Francesco Bagnaia, che assieme a Jorge Martin aveva lanciato un appello a non correre, oggi ha ribadito: "Non penso sia giusto correre lì. Spero che prendano in considerazione che a livello etico non è la situazione giusta né la cosa corretta", Pecco era irremovibile: "Anche a costo di perdere il Mondiale, io a Valencia non sono disposto a correre".

Fortunatamente è arrivato il comunicato di annullamento: "In seguito alle devastanti inondazioni che hanno colpito la zona, la MotoGp è al fianco della comunità di Valencia. I nostri cuori sono con tutti coloro che hanno sofferto delle perdite, anche di grande entità. Siamo stati in costante contatto con le autorità locali e il circuito per valutare al meglio come aiutare e procedere. Sentiamo una responsabilità nei confronti di ogni regione in cui gareggiamo, che va ben oltre lo sport e gli eventi. Dopo aver valutato con attenzione il possibile impatto positivo di una gara della MotoGp da disputare a Valencia in date posticipate, tenendo conto dell'esigenza di garantire che nessuna risorsa venisse sottratta dalla presenza della MotoGp agli sforzi necessari per il recupero, il campionato e le autorità locali sono stati costretti a cancellare il Gp di Valencia del 2024".

La nota ufficiale continua: "La MotoGp non correrà a Valencia, ma per Valencia. Il campionato si impegnerà collettivamente per sostenere i fondi di soccorso già esistenti e garantire un impatto positivo collegato all'area nel modo migliore per le persone e le comunità di cui ha fatto parte da così tanto tempo. Gli sforzi inizieranno già durante il Gp della Malesia e continueranno in occasione dell'ultimo round del 2024, con una nuova sede e date che saranno annunciate non appena confermate. I tifosi di tutto il mondo, i piloti e il paddock meritano un finale sportivo per la stagione 2024, che possa dare un contributo fondamentale al sostegno delle comunità in cui corriamo. Ogni ulteriore informazione sul finale di stagione verrà confermata appena possibile".