Motomondiale: Italia a quota 900 vittorie. Bagnaia a caccia di Ubbiali

Bologna, 9 ottobre 2024 – Italia sempre sugli scudi nel mondo delle moto. Non solo il vecchio stivale ha il bi-campione del mondo in carica, che punta al tris, ovviamente Pecco Bagnaia, ma si conferma anche leader di vittorie nella classe regina da quando esiste il motomondiale. Non solo, perché c’è pure la cifra tonda. Il numero uno della Ducati ha vinto a Motegi la sua ottava gara stagionale, un altro record, ma in totale è stata la 900esima vittoria di sempre dell’Italia nel mondiale, come sottolinea il sito ufficiale della Moto gp. La lunga sequenza è partita nel 1949 con il primo successo della storia a firma Nello Pagani nel gran premio di Svizzera della classe 125. La lunga sequenza è poi arrivata fino a Pecco Bagnaia, che ha trovato in Giappone la sua vittoria numero 36 in carriera.

Italia leader, Bagnaia insegue Ubbiali

Terra di motori, di grandi piloti, grandi talenti, grandi costruttori e grandi meccanici. L'Italia è da sempre punto di riferimento del mondo delle moto, specie quando si gareggia. Oltre alle 900 vittorie nel mondiale, in 75 anni di corse, i piloti italici hanno anche conquistato il primo posto tra le nazioni più vincenti nella top class. Che fosse 500, che sia Moto gp, l'Italia è leader al mondo con 286 vittorie totali nella classe regina, davanti ai soliti spagnoli con 195. Poi ci sono i record personali. Bagnaia ha vinto già otto gp in stagione, eguagliando dei campioni assoluti delle due ruote come Marc Marquez, Casey Stoner, Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, che sono gli unici ad aver vinto almeno otto gare in un anno. Per ulteriori record, Bagnaia dovrebbe arrivare alle 9 di Lorenzo nel 2010, alle 10 di Stoner nel 2007 e nel 2010 e alle 11 di Valentino Rossi, suo mentore, nel 2002 e nel 2005. Il record assoluto, difficilissimo, è quello di Marc Marquez con 13 vittorie nel 2014. Come detto, Bagnaia ha vinto 36 volte in carriera ed è quinto all time tra gli italiani più vincenti, a meno 3 da Carlo Ubbiali e a meno 6 da Max Biaggi. Irraggiungibili, o quasi, sono Valentino Rossi, 115 vittorie, e Giacomo Agostini, 122. Rimanendo alla sola top class, Pecco è a 26 successi totali, decimo di sempre e distante cinque vittorie da Dani Pedrosa ed Eddie Lawson a quota 31. I record, inoltre, appartengono pure a Ducati che a Motegi ha colto il tredicesimo successo consecutivo, eguagliando la striscia di Honda che vinse ininterrottamente dal gp del Pacifico 2001 al Gp di Germania 2002. Per aggiornare il libro dei primati ci sono altre quattro gare per chiudere la stagione 2024, partendo dal gp di Australia a Philip Island dal 18 al 20 ottobre.