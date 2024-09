Orari MotoGp Gran premio Emilia Romagna a Misano: dove vederlo in chiaro e a pagamento

Bologna, 18 settembre 2024 – Tutto riaperto. La doppia vittoria di Marc Marquez tra Aragon e Misano 1 riapre i giochi nella classifica mondiale. In Spagna zero di Bagnaia, a Misano Martin ha conquistato un solo punto: lo spagnolo torna in lizza. Comanda Jorge con 312 punti davanti ai 305 di Bagnaia, che comunque ha sfruttato bene la seconda piazza al Simoncelli, poi Marquez con 259 punti e anche Bastianini non è lontanissimo con 250. Nel weekend si torna a Misano, secondo appuntamento consecutivo in sostituzione del Kazakistan, ma con temperature decisamene più basse dato il ciclone Boris che imperverserà sull’Italia nei prossimi giorni. Potrebbe esserci pioggia venerdì, poi previsioni migliori tra sabato e domenica, ma le temperature saranno decisamente più autunnali e meno estive.

Circuito

Vicino alla città di Rimini, il circuito di Misano Adriatico è stato costruito nel 1972 e da allora ha subito una serie di modifiche. Teatro abituale dei Gran Premi d'Italia negli anni '80 e '90, Misano è tornato nel calendario del MotoGp nel 2007. Con strutture, pista e tribune aggiornate, il circuito di Misano Adriatico ha una capacità massima di 60.000 spettatori. In conformità con le norme di sicurezza della MotoGp, la pista di 4.200 metri si snoda in senso orario per le gare del Campionato del Mondo. Possibilità di sorpasso in curva 1 alla Variante del Parco, alla Quercia in curva 8 e al tornantino del Carro in curva 14.

Programma del weekend

Attenzione gli orari domenicali, tutti anticipati di un’ora per evitare la contemporanea con il Gp di Singapore di Formula 1 in programma alle 14. Si parte dunque alle 10 con la gara Moto 3, poi alle 11.15 la Moto 2 e alle 13 la MotoGp.

Venerdì 20 settembre

Ore 9 Moto 3 Free Practice

Ore 9.50 Moto 2 Free Practice

Ore 10.45 MotoGp Free Practice 1

Ore 13.15 Moto 3 Practice 1

Ore 14.05 Moto 2 Practice 1

Ore 15 MotoGp Practice

Sabato 21 settembre

Ore 8.40 Moto 3 Practice 2

Ore 9.25 Moto 2 Practice 2

Ore 10.10 Moto gp Free Practice 2

Ore 10.50 MotoGp Q1

Ore 11.15 MotoGp Q2

Ore 12.50 Moto 3 Q1

Ore 13.15 Moto 3 Q2

Ore 13.45 Moto 2 Q1

Ore 14.10 Moto 2 Q2

Ore 15.00 MotoGp Sprint Race

Domenica 22 settembre

Ore 8.40 MotoGp Warm up

Ore 10.00 Moto 3 Gara

Ore 11.15 Moto 2 Gara

Ore 13 MotoGp Gara

Dove vederlo in tv

Tutto il fine settimana sarà trasmesso integralmente dai canali a pagamento Sky Sport, tra Sky Sport 1, canale 201, e Sky Sport MotoGp, 208. In streaming su Sky Go e Now Tv. Per quanto riguarda la tv in chiaro, live al sabato di qualifiche e Sprint race su Tv8, mentre la domenica le gare saranno trasmesse in differita con questi orari: Moto 3 alle 13.05, Moto 2 alle 14.20 e MotoGp alle 16.05.

