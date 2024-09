MotoGp, Bagnaia suona la carica: “A Misano sarò in condizioni migliori”

Bologna, 18 settembre 2024 – La doppietta di Marc Marquez tra Aragon e Misano 1 ha riaperto il mondiale, ma il secondo posto di Pecco Bagnaia al Simoncelli ha cancellato lo zero della Spagna. L’errore di strategia di Jorge Martin ha permesso al campione del mondo di riavvicinarsi in classifica, ora staccato di sole sette lunghezze dopo essere sceso in Aragona a quasi un gp di ritardo. Insomma, pur non avendo vinto davanti al tifo di casa, il weekend di Misano può essere visto come positivo nella lotta al titolo. Ora arriva Misano 2, con temperature più fredde ma in teoria gare asciutte sia sabato che domenica. Sull’Emilia Romagna piove ininterrottamente da due giorni, ma tutto dovrebbe terminare in tempo per il weekend anche se le temperature sono crollate. Sarà meno caldo rispetto a Misano 1, un fattore da tenere in considerazione nelle strategie di gara. Inoltre, Bagnaia ci arriva in condizioni migliori dopo la caduta di Aragon che lo ha costretto a gareggiare a Misano con qualche acciacco fisico che si è palesato nel finale di gara, quando Marquez era in fuga in testa.

Bagnaia: “Sto meglio, gara importante per il campionato”

Arriva con fiducia Pecco Bagnaia a Misano. Il numero uno sente l’importanza del momento, perché si è riaperto tutto e dal Simoncelli servirà uscire con tanti punti in cascina, a partire dalla sprint del sabato. Anche a Misano 1 Bagnaia è andato forte, ma quelle piccole gocce di pioggia hanno permesso a Marc Marquez di farsi sotto e sorpassare, fino al trionfo finale con i colori di Gresini. Storia. Pecco vuole la rivincita e due settimane dopo sta anche meglio fisicamente dopo la botta di Aragon: “Le mie condizioni sono migliori, quindi avremo un vantaggio in più – le sue parole – Misano 2 sarà anche il primo appuntamento di una tripla e da qui in avanti ogni punto sarà importante per il campionato”. Primo di tre weekend consecutivi, dunque, e Bagnaia non intende fallire, ma attenzione alle temperature: “Saranno più basse, ma arriviamo qui dopo una giornata di test e abbiamo dati a disposizione”. Test molto utili anche per Enea Bastianini, che comunque non è distante da Marquez in classifica e con un buon weekend potrebbe tornare pure lui prepotentemente in lizza. A Misano 1 problemi con la media per Enea, ma i test di settimana scorsa dovrebbero averlo aiutato a sistemare tutto: “Le condizioni della pista saranno diverse, ma nei test siamo riusciti a trovare una soluzione che mi ha permesso di andare veloce anche con la media. A Misano 1 non ho lottato per la vittoria, vediamo come va nel weekend. E’ sempre bello correre sul tracciato di casa”. Sprint race al sabato alle 15, mentre la gara della domenica è anticipata di un’ora, quindi alle 13, per evitare la contemporaneità con il Gp di Formula 1 a Singapore. Diretta Sky Sport, differita in chiaro su Tv 8.

