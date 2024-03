Orari MotoGp Qatar 2024: in tv su Sky e TV8. Dove seguire il primo gran premio della stagione

Lusail (Qatar), 7 marzo 2024 – Grande curiosità per il mondiale MotoGp 2024. Dopo i test e i cambi di casacca è tutto pronto a Lusail in Qatar, dove da venerdì a domenica partirà la caccia a Pecco Bagnaia, fresco di rinnovo con Ducati e alla ricerca del suo terzo titolo consecutivo. Vinti i titoli 2022 e 2023, il pilota italiano si sente pronto per il tris, forte di una Desmosedici sempre più competitiva e che ha immediatamente fornito ottimo feeling fin dai primi test. I principali rivali sono in casa, partendo dal vicecampione del mondo Jorge Martin e il compagno di squadra Enea Bastianini, ma grande attenzione ci sarà su Marc Marquez, sbarcato in Ducati al team Gresini e con a disposizione la moto 2023. L’otto volte campione vuole ritrovare competitività ad alti livelli. Per quanto riguarda le altre marche, Ktm vuole confermarsi seconda forza, Brad Binder è temibile, ma occhio al baby fenomeno Pedro Acosta, e Aprilia vuole tornare stabilmente a vincere Gran premi. Tutte da verificare le giapponesi. Honda si è separata da Marquez e si è affidata a Luca Marini, mentre Yamaha proverà a convincere Fabio Quartararo a rimanere oltre il 2024 con una M1 totalmente rinnovata sia sulla carena che nel motore.

Circuito

Il circuito di Lusail in Qatar si trova alla periferia della capitale Doha ed è stato inaugurato il 2 ottobre 2004, dopo un investimento di 58 milioni di dollari. Si tratta di un tracciato scorrevole di 5,4 km, circondato da erba artificiale per evitare che la sabbia del vicino deserto si riversi sul circuito. Il rettilineo principale è lungo oltre un chilometro e presenta un buon mix di curve a media e alta velocità, tra cui un paio di curve veloci a sinistra che si sono rivelate particolarmente apprezzate dai piloti. Dal 2008 si corre in notturna grazie alla costruzione di un'illuminazione esterna permanente. Ducati si è sempre trovata bene.

Programma

Venerdì 8 marzo

Free Practice Moto 3 ore 12.00

Free Practice Moto 2 ore 12.50

Free Practice 1 MotoGp ore 13.45

Practice 1 Moto 3 ore 16.15

Practice 1 Moto 2 ore 17.05

Practice MotoGp ore 18.00

Sabato 9 marzo

Practice 2 Moto 3 ore 10.30

Practice 2 Moto 2 ore 11.15

Free Practice 2 MotoGp ore 12.00

Qualifiche MotoGp ore 12.40

Qualifiche Moto 3 pre 14.50

Qualifiche Moto 2 ore 15.45

Sprint Race MotoGp ore 17.00

Domenica 10 marzo

Warm up MotoGp ore 13.40

Gara Moto 3 ore 15.00

Gara Moto 2 ore 16.15

Gara MotoGp ore 18.00

Dove vederlo in tv

Tutto il fine settimana del gran premio del Qatar a Lusail sarà trasmesso in diretta a pagamento sui canali Sky Sport, in particolare Sky Sport MotoGp (208). Per quanto riguarda le qualifiche del sabato e le tre gare della domenica sarà messo a disposizione anche il canale Sky Sport 1 (201). Moto 3 e Moto 2 saranno commentate da Rosario Triolo e Mattia Pasini, mentre la MotoGp sarà ad appannaggio di Guido Meda e Mauro Sanchini. Per quanto riguarda la tv in chiaro, diretta delle qualifiche e della Sprint Race del sabato su Tv8, mentre la domenica gare in differita a partire dalle 17.05 per la Moto 3, dalle 18.20 per la Moto 2 e dalle 20.05 per la MotoGp.

