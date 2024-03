Qualifiche MotoGp Qatar 2024 oggi, diretta da Lusail: pre qualifiche alle 11.40, poi caccia alla pole e Sprint Race

Lusail, 9 marzo 2024 – Dopo le Libere e la tanta pioggia di venerdì, entra nel vivo il weekend della MotoGp in Qatar, primo appuntamento del Mondiale 2024. Ieri è stata giornata caratterizzata dal maltempo, che ha costretto gli organizzatori a stravolgere il programma.

E così le pre qualifiche (che determinano i piloti che entrano in qualifica direttamente nel Q2, saltando così il Q1) slittano a oggi: piloti in pista alle 11.40, prima della caccia alla pole in programma alle 12.40. Piatto forte di giornata la Sprint Race alle 17.

Venerdì il più veloce sull'asfalto bagnato di Lusail è stato Marc Marquez, al debutto in sella alla Ducati del team Gresini. Con il tempo di 2'06”544 ha preceduto le Ktm GasGas di Augusto Fernandez e Pedro Acosta. Ha preferito non correre rischi il campione del mondo della Ducati Francesco Bagnaia, che ha fatto segnare il 12esimo tempo, mentre il compagno di squadra Enea Bastianini ha ottenuto il settimo. Solo 18esimo il vicecampione Jorge Martin, che era stato il più veloce nella prima sessione di Libere.

MotoGp Qatar 2024, pre qualifiche alle 11.40