Prove libere MotoGp Qatar 2024 oggi, la diretta da Lusail: Bagnaia contro tutti

Losail, 8 marzo 2024 – Dopo la Formula 1 scatta anche il Mondiale MotoGp 2024. Piloti in pista in Qatar per il primo appuntamento della stagione. Tanti gli spunti interessanti: dalla caccia al terzo titolo consecutivo di Pecco Bagnaia al debutto di Marc Marquez con la Ducati del team Gresini. Senza dimenticare Aprilia e Ktm, chiamate a confermarsi come prime avversarie della casa di Borgo Panigale. Honda e Yamaha, sulla carta, partono ancora indietro ma c’è da aspettarsi una crescita da parte dei due colossi giapponesi.

Si preannuncia quindi un Mondiale MotoGp spettacolare, con il vicecampione Jorge Martin ed Enea Bastianini, compagno di team di Bagnaia, decisi a recitare un ruolo da assoluti protagonisti. Dopo i test infernali, arriva così il momento di scendere in pista a Lusail e scoprire definitivamente le carte. Venerdì prove livere 1 alle 13.45, alle 18 sono in programma le pre qualifiche.

MotoGp Qatar, PL1 e pre qualifiche live

Il tempo reale testuale

- Tutto pronto per la prima sessione di prove libere a Lusail