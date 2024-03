MotoGp 2024: Sprint Race e regolamento, come funziona

Roma, 6 marzo 2024 – Dal 2023 a questa parte ogni gara di MotoGp è sempre più un’emozione. Il motivo è l’introduzione – dalla stagione scorsa – della Sprint Race (gara veloce) sulla scia di quanto fatto dalla Formula 1, ma con un regolamento diverso. Infatti, la Sprint in Moto gp non stabilirà la griglia di partenza della gara della domenica ma assegnerà punti in classifica mondiale.

Le qualifiche

Già dallo scorso anno è stata eliminata la Fp4 (di solito al sabato prima delle qualifiche: Weekend asciugato a due sessioni di libere al venerdì, la Fp2 allungata ad un’ora, una sessione di libere al sabato mattina, poi le qualifiche (Q1 e Q2). Saranno sempre le qualifiche a stabilire anche l’ordine di partenza della Sprint Race.

La Sprint race

Alle 15 ora locale di ogni Gp in calendario si svolgerà la Sprint Race. La gara breve non stabilirà la griglia per il gran premio della domenica (ma saranno le qualifiche).

Punti e numero di giri

La durata della gara Sprint sarà di circa il 50% rispetto a quella domenicale e assegnerà punti in classifica mondiale. verranno assegnati 12 punti al vincitore, 9 al 2°, 7 al 3° e via a scalare fino a 1 punto per il 9°.