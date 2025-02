Moto Gp: Martin ci sarà in Thailandia, serviranno 4 gran premi per averlo al top

Bologna, 18 febbraio 2025 – Jorge Martin ci prova. Il campione del mondo ha deciso: ci sarà per il primo gp stagionale in Thailandia dal 28 febbraio al 2 marzo. Passati dieci giorni dall’operazione alla mano, in seguito alla frattura rimediata a Sepang durante i test, Martin si sta riposando a casa e da settimana prossima riprenderà ad allenarsi in vista del primo weekend della stagione 2025.

La caduta nei test è stata dura, durissima, perché avvenuta nel momento peggiore della stagione, quando i piloti cercano di prendere confidenza con le nuove moto e il campione del mondo approccerà il campionato senza un pezzo, senza chilometri in sella alla nuova Aprilia e con un evidente svantaggio rispetto agli altri. Ma guai a stare fermi e così Martin a Buriram ci sarà.

Gli serviranno quattro gp

Test molto complicati per Aprilia che non ha potuto contare né su Raul Fernandez né su Jorge Martin, entrambi infortunati, così il lavoro è stato svolto da Marco Bezzecchi con l’aiuto di Luca Savadori. Il programma è stato portato a termine, ma è evidente come l’assenza del campione in carica abbia tolto ad Aprilia il pilota principale, quello su cui poggiare lo sviluppo e la crescita della moto.

Il passato non si può cambiare e ora si tratta solamente di fare il meglio possibile nelle prossime gare, in attesa che Martin prenda confidenza con la moto di Noale. Il dato positivo è che il pilota sta bene e può riprendere gli allenamenti in vista di Buriram, prime libere il 28 febbraio, e la sua presenza nel primo gp stagionale non sarebbe in dubbio. Ovviamente, non potrà essere subito competitivo per le vittorie perché ha potuto ‘assaggiare’ poco la moto, ma è già importante esserci e non saltare gp.

La sensazione in casa Aprilia è che Jorge ci metterà 3-4 gran premi per arrivare a un primo feeling: “Useremo nelle prime gare l’assetto invernale – le parole del diesse di Aprilia Paolo Bonora – Per ora il recupero medico è sotto controllo e Jorge sta migliorando ogni giorno. Aspettiamo la sua conferma ufficiale e non vediamo l’ora di averlo in pista”.

Aprilia pensa che ci vorrà tempo per ambientarsi, Martin avrà bisogno di chilometri per trovare determinati automatismi con il prototipo. Sarà pronto attorno ad aprile: "Considereremo le prime quattro gare come una sorta di test per Martin visto che non ha potuto scendere in pista a Sepang e Buriram. Quando si passa da una moto a un'altra serve trovare feeling e non sarà facile. Da parte nostra faremo il massimo per aiutarlo", la chiosa di Bonora. Manca davvero poco al via della stagione: l'attesa è finita. Ducati, nonostante alcuni aggiornamenti 2025 non saranno portati (motore e aerodinamica su tutti) parte ancora favorita, ma Aprilia vuole stupire ed è pronta a crescere durante la stagione. Sarà come sempre grande spettacolo.