MotoGp, Bagnaia a caccia del tris: “Ci proverò, voglio riconfermarmi campione”

Lusail, 7 marzo 2024 - Due titoli mondiali di fila come Valentino Rossi e Marc Marquez, ma Pecco Bagnaia punta allo storico tris con una Ducati 2024 che promette bene. I test pre stagione sono andati in maniera ottimale e la moto appare più veloce e guidabile della 2023. Bagnaia è uscito molto contento dai test e da domani si partirà con le prime libere a Lusail, in un tracciato tradizionalmente favorevole a Ducati. Ma Marquez, passato a Gresini, seppur con una moto vecchia di un anno, desta curiosità e fa paura. Bagnaia, però, si sente pronto per il tris.

Un pezzo di storia appartiene già a Pecco Bagnaia con due titoli consecutivi, ma la fame vien mangiando, a maggior ragione se gli avversari sono forti e agguerriti. Oltre a Jorge Martin, pure lui equipaggiato con una Desmosedici 2024, ci sarà da tenere d’occhio Enea Bastianini e soprattutto Marc Marquez. L’otto volte campione del mondo vuole rilanciarsi e ha scelto Ducati Gresini, guiderà una 2023, ma ciò non distoglie lo sguardo di Bagnaia dal titolo mondiale: “Ci proverò e cercherò di fare del mio meglio perché la mia missione è vincere di nuovo - le parole di Pecco alla vigilia delle prime libere - La moto c’è, il team sta lavorando alla grande quindi ci sono tutti gli strumenti per vincere ancora. Testa bassa e spingere duro”. Soddisfatto Bagnaia del lavoro invernale sulla nuova moto, anche se i calendari sempre più fitti riducono lo spazio nella post season. La Desmosedici va forte: “Siamo arrivati in forma - ancora Pecco - Durante i test abbiamo fatto un ottimo lavoro e siamo riusciti a portare a termine tutto il programma. Il feeling è buono, ma abbiamo bisogno di girare ancora anche se la moto è molto competitiva”. E Bagnaia come vede Marc Marquez per il 2024? Il talento non si discute e la moto 2023 appare comunque veloce: “Siamo tutti qua a scoprire chi sarà il principale rivale. Marquez? E’ Marc, quindi è veloce e ha una moto veloce. Vedremo”. A rendere più sereno e concentrato Bagnaia c’è anche il rinnovo di contratto con Ducati. Prolungato l’accordo fino al 2026, ora Pecco può pensare solo alla pista senza distrazioni: “Sono molto sodisfatto del rinnovo, è importante per me e per l’azienda perché mi permetterà di concentrarmi esclusivamente sulla pista”. Sarà proprio la pista a parlare a partire da venerdì con le prime libere, poi sabato le qualifiche alle 12.40 e la Sprint Race alle 17, mentre domenica la gara lunga a partire dalle 18 ora italiana. E’ tutto pronto per la caccia al titolo 2024, con Bagnaia favorito, ma anche con tanta curiosità per Marquez, Acosta, al debutto, Marini su Honda e una M1 Yamaha in totale rivoluzione per convincere Quartararo a rimanere.