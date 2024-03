Diretta MotoGp Qatar 2024, gara live: tutti a caccia di Martin. Bagnaia quinto in griglia

Lusail, 10 marzo 2024 – Jorge Martin ha già messo le cose in chiaro: pole e vittoria nella Sprint Race. Un messaggio alla concorrenza e soprattutto al campione del mondo Pecco Bagnaia, che dovrà sudare anche più delle proverbiali sette camicie per conquistare il terzo titolo iridato di fila della MotoGp.

In Qatar, primo appuntamento della stagione 2024, lo spagnolo della Ducati Pramac pare trovarsi a meraviglia, con una qualifica da record e una gara Sprint guidata magistralmente. Bagnaia invece è ancora alle prese con qualche problema di assetto, ma oggi (semaforo verde ore 18) vorrà riscattare il quarto posto ottenuto sabato. Da tenere d’occhio, comunque, Marc Marquez (che debutta con la Ducati del team Gresini), Aleix Espargaro (Aprilia), Brad Binder (Ktm) ed Enea Bastianini, compagno di squadra di Bagnaia.

La griglia di partenza

Prima fila: Martin, Espargaro, Bastianini

Seconda fila: Binder, Bagnaia, M. Marquez

Terza fila: Di Giannantonio, Acosta, A. Marquez

Quarta fila: Vinales, Miller, Fernandez

Quinta fila: Zarco, Oliveira, Bezzecchi

Sesta fila: Quartararo, Mir, Fernandez

Settima fila: Nakagami, Rins, Marini

Ottava fila: Morbidelli

MotoGp Qatar, la gara live alle 18

Moto2

Alonso Lopez (Boscoscuro) ha vinto la gara a Lusail: non solo Lopez, ma ben tre Boscoscuro nelle prime quattro posizioni. Al secondo posto troviamo il belga Barry Baltus (Kalex), al primo podio nella categoria; chiude, invece, terzo lo spagnolo Sergio Garcia (Boscoscuro). Debutto in Moto2 per le gomme Pirelli che hanno dato vita ad una gara imprevedibile, ricca di cambi di posizione e con diversi problemi nella gestione deglii penumatici.

Quarta posizione per il giapponese Ai Ogura (Boscoscuro), quindi, quinto Manuel Gonzalez (Kalex). Completano, nell'ordine, la top ten Marcos Ramirez, Joe Roberts, Albert Arenas, Celestino Vietti, Aron Canet. Il crollo dei due favoriti al titolo è clamoroso: Aldeguer è sedicesimo, mentre Arbolino addirittura ventesimo.

Moto3

Parla colombiano la Moto3. David Alonso (CFMOTO) ha vinto il primo appuntamento stagionale a Lusail, centrando la quinta vittoria nella categoria. Secondo posto per lo spagnolo Daniel Holgado (Ktm), in testa alla corsa per la maggior parte della gara. Sul gradino più basso del podio, invece, per il giapponese Taiyo Furusato (Honda). Al quarto posto troviamo Riccardo Rossi (Ktm), primo degli italiani; quindi, quinto Collin Veijer (Husqvarna). Nell'ordine, completano la top ten Stefano Nepa, Tatsuki Suzuki, Joel Kelso, Ivan Ortola, Jacob Roulstone. Una gara che ha visto tante cadute, tra cui quelle di Matteo Bertelle, Filippo Farioli e Jose Antonio Rueda.