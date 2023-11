Le pagelle della MotoGp in Qatar. Martin bocciato, solo Di Giannantonio meglio di Bagnaia

Doha, 19 novembre 2023 – Fabio Di Giannantonio su Ducati Gresini ha vinto Qatar il suo primo MotoGp, superando a quattro giri dalla fine il campione del mondo Pecco Bagnaia che si è piazzato secondo con la sua Ducati ufficiale, terzo posto per Luca Marini su Ducati Vr46. Gran premio disastroso per il diretto rivale in classifica generale di Bagnaia, Jorge Martin, che probabilmente per la scelta di gomme troppo dure accenna a scivolare in partenza dalla quinta posizione e chiude il suo gran premio molto al disotto delle sue aspettative in decima posizione, regalando un nuovo vantaggio a Bagnaia che ora si porta a +21 punti in classifica. Ma vediamo le pagelle della gara.

LE PAGELLE

DI GIANNANTONIO 10. Vince quella che potrebbe essere la sua penultima gara in MotoGp dopo l’addio forzato al team Gresini, per fare spazio a Marquez. Diggia è forte e vuole un’altra chance. Rossi per il suo Vr46 fa bene a pensarci.

BAGNAIA 9. Meritava di vincere, ma stava per rovinarsi la vita all’ultimo giro. Quindi… quindi porta a casa la gara perfetta per presentarsi a Valencia con prepotenza. Parte bene, benissimo, allunga con il suo stile, ma si piega a SuperDiggia.

MARINI 7. Podio d’oro. E incoraggiante in chiave futuro. Ma per la Honda. Luca mette insieme una gara non facile, lotta, attacca e si difende. Tutte qualità rubate al fratello Valentino. Scientifico in un paio di staccate. Bravo.

VINALES, 6,5. Riporta a un passo dalla zona podio la sua Aprilia. Grinta e potenza allo stato puro quando decide di uscire dalla palude del gruppone e inizia a braccare i più veloci. Maverick così è quello che ci piace.

MARTIN 4. Dopo il capolavoro nella Sprint si butta via e butta via un’occasione preziosissima per presentarsi a Valencia se non davanti, alla parti di Pecco. Orribile al semaforo verde, inconcludente nel tentare di riguadagnare posizioni. Roba che il vero Martin non avrebbe mai fatto. Peccato.

BASTIANINI 6.Se la cava benino. Anche se avrebbe voluto spaccare il mondo e dare un altro schiaffone al 2023. Finisce per lottare per posizioni che gli consegnano qualche punticino, e questo gli permette di capire meglio e al meglio lo stato di forma con cui chiude la sua stagione maledetta.

BEZZECCHI 5. Chiude la porta del Gp del Qatar lontano da quello che è stato il centro del suo 2023. Le ambizioni di correre per il titolo, evidentemente, erano state una molla psicologica essenziale. Poi il ko e tutto il resto. Gara semplicemente anonima.

MARC MARQUEZ 4,5. Il feeling con la Honda è finito da tempo e nonostante la buona volontà, Marc sembra aver deciso che non è più il caso di rischiare o perdere tempo per e con la sua HRC. Commette anche un paio di errori che in altri tempi lo avrebbero fatto diventare una belva.