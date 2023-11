MotoGp Qatar 2023 live, sfida all’ultimo punto tra Bagnaia e Martin. La diretta dalle ore 18

Doha, 19 novembre 2023 - La sfida mondiale tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin si deciderà all'ultima gara a Valencia. Lo ha decretato il successo dello spagnolo ieri nella Sprint Race in Qatar, con Pecco solo quinto al traguardo: il pilota del Team Ducati Pramac ora è a soli 7 punti dal leader del mondiale. La gara di oggi sulla pista di Lusail, Gp del Qatar, potrà comunque darci un'idea di quanto attendersi in Spagna nell'ultimo week end. In forse la partecipazione alla corsa del pilota dell'Aprilia Aleix Espargarò per una piccola frattura alla testa del perone sinistro, riportata ieri in una caduta nelle prime fasi della mini gara. In caso di partecipazione Aleix dovrà scontare la penalità di 6 posizioni per aver colpito sul casco Franco Morbidelli nelle FP2, e partirà quindi in sesta fila.

La griglia di partenza:

Prima fila 1. Luca Marini (Ita) Ducati in 1'51"762 alla media di 173,2 km/h 2. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 1'51"829 3. Alex Marquez (Esp) Ducati 1'51"898

Seconda fila 4. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 1'52"036 5. Jorge Martin (Esp) Ducati 1'52"058 6. Johann Zarco (Fra) Ducati 1'52"101

Terza fila 7. Marc Marquez (Esp) Honda 1'52"103 8. Maverick Vinales (Esp) Aprilia 1'52"175 9. Raul Fernandez (Esp) Aprilia 1'52"348

Quarta fila 10. Aleix Espargarò (Esp) Aprilia 1'52"466 * 11. Brad Binder (Rsa) Ktm 1'52"729 12. Augusto Fernandez (Esp) Ktm 1'52"784.

*Aleix Espargarò in forse, se gareggia sarà retrocesso di 6 posizioni

Live

Moto3

Jaume Masia ha vinto il Gran Premio del Qatar ed è campione del mondo 2023 della Moto3. Al Lusail International Circuit lo spagnolo del team Leopard ha trionfato risalendo dalla decima posizione in griglia e lasciandosi alle spalle tutti, incluso il suo diretto concorrente Ayumu Sasaki (Husqvarna), che ha chiuso al sesto posto. Una gara combattuta quella tra Masia e il giapponese, fra sorpassi e contatti, che si sono alternati al comando assieme a Daniel Holgado che partiva in pole fino a tre giri dalla fine, quando Masia ha preso il comando mantenendolo fino alla fine. Sul podio, alle sue spalle, David Alonso (GasGas) e Deniz Oncu (Kim). Quarto posto per un super Riccardo Rossi (Sic58) partito dalla sesta fila. Quinto Vicente Perez (Ktm), settimo Matteo Bertelle (Honda Snipers). A chiudere la top ten Kaito Toba (Sic58), Daniel Holgado (Ktm) e Collin Veijer (Husqvarna). Masia, 23 anni, è l'ottavo pilota spagnolo a vincere in Moto3, primo campione del mondo ad aver disputato più di 100 gare nella classe piccola (110).

Questo l'ordine di arrivo:

1. Jaume Masia (Esp) Honda in 33'50"6940 alla media di 153,3 Km/h

2. David Alonso (Col) GasGas a 0"068

3. Deniz Oncu (Tur) Ktm a 0"163

4. Riccardo Rossi (Ita) Honda a 0"285

5. Vicente Perez (Esp) Ktm a 1"553

6. Ayumu Sasaki (Jpn) Husqvarna a 1"566

7. Matteo Bertelle (Ita) Honda a 1"725

8. Kaito Toba (Jpn) Honda a 1"846

9. Daniel Holdago (Esp) Ktm a 1"943

10. Collin Vejer (Ned) Husqvarna a 2"019

Giro più veloce: Ayumu Sasaki (Jpn) in 2'05"501 alla media di 154,3 km/h