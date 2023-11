MotoGp Qatar 2023 live, a Doha continua la sfida Martin-Bagnaia: ora le FP3, poi le qualifiche e alle 18 la Sprint Race in diretta

Doha, 18 novembre 2023 - Giorno di qualifiche e Sprint Race al Gp del Qatar di MotoGp, penultimo appuntamento della stagione in programma in notturna sul Lusail International Circuit. Ieri a sorpresa il più veloce nelle FP2 è stato Raul Fernandez, su Aprilia Racing Team Gresini, con il tempo di 1'52"843. Inatteso anche il secondo tempo di Fabio Di Giannantonio, su Ducati (1'52"882), seguito da Maverick Vinales, sempre su Aprilia Racing Team Gresini (1'52"936). I duellanti per il titolo si sono un po' nascosti, e alla fine sono stati ammessi al Q2 con il settimo tempo, Jorge Martin, e con l'ottavo Francesco Pecco Bagnaia. FP3 alle 13 e qualifiche alle 13.40. Alle 18 Sprint Race.

Classifica piloti - Classifica costruttori

Live