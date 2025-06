Sprint race Motogp al Mugello: Marquez suona l’ottava, Bagnaia terzo dietro ad Alex

Mugello 21 giugno 2025 - Non c'è nulla da fare, l'uomo da battere è lui, il catalano con la carena numero 93. Marc Marquez vince anche questa sprint race al Mugello, l'ottava su nove corse fin qui e aggiunge altri tre punti alla sua leadership Mondiale. Battuto il fratello Alex e battuto Pecco Bagnaia, rispettivamente secondo e terzo al traguardo, in un podio visto già diverse volte in questo avvio di stagione. Molto bene Bezzecchi con la sua Aprilia, sesto al traguardo, ma per la gara c'è anche KTM con Viñales quarto.

La Gara

Partenza difficilissima per Marc Marquez, il quale ha un problema all'abbassatore e viene inghiottito dal gruppo alla prima curva. Ne approfitta Pecco Bagnaia, il quale può mettersi davanti a tutti e fare il tipo di gara che preferisce. Lo segue Alex Marquez, davanti al fratello, autore subito di un sorpasso molto maschio per riprendersi la terza posizione su Quartararo, dopo l'errore al vita. Dietro di loro caduta di Brad Binder, che travolge sulla sua strada anche Zarco. Scorrono senza problemi invece tutti gli altri: bene Bezzecchi ottavo con la Aprilia, seguito da Miller con la sua Yamaha. Le tre Ducati in vetta lottano e alla prima sul rettilineo del traguardo si aprono a ventaglio per una staccata durissima alla San Donato, dove inizialmente è Pecco a vincere il duello fisico, incrociando la staccata dei due fratelli Marquez, sulla variante successiva però Alex resta interno e si prende la vetta della corsa, mentre Marc si prende la posizione su Pecco alla Poggio Secco.

Dopo l'avvio complicato Marc Marquez si rimette in testa l'idea di andare davanti e al giro quattro fa la sua mossa. Esce benissimo alla Bucine e prende la scia del fratello Alex. Il catalano con la moto numero 93 prende grande velocità e in fondo al dritto con una staccata perfetta supera il fratello e si prende la vetta della gara. Dietro di loro sembra perdere contatto Bagnaia, ma in realtà sta probabilmente gestendo la gomma, perché dopo un paio di tornate più lente si rimette in scia dei due Marquez, in lotta per la vittoria. Per il quarto posto Viñales fa la sua mossa e dopo aver studiato a fondo il sorpasso su Quartararo lo effettua a metà gara. Qualche giro prima in questa zona di classifica, la caduta di Pedro Acosta toglie un potenziale protagonista a una gara abbastanza accesa.

Bagnaia effettua il ricongiungimento su Alex Marquez, mentre alle loro spalle Quartararo subisce il sorpasso anche di Di Giannantonio e Morbidelli. Anche Bezzecchi si lancia verso il finale e a quattro giri dalla fine porta la propria Aprilia davanti alla Yamaha del francese. Il romagnolo della Aprilia non è però soddisfatto e due giri dopo si libera anche di Morbidelli, con un sorpasso molto maschio in fondo al rettilineo del traguardo. Marc Marquez prova a scappare, ma il fratello, vedendo avvicinarsi a lui Bagnaia, stampa il giro veloce e si riporta a contatto.

Il calo delle varie gomme non va a incidere molto però sul finale della gara. Chi è davanti riesce a gestire il proprio margine e alla fine il risultato è per l'ottava volta ancora quello. Marquez fa otto successi su nove sprint disputate, battuto solo in Gran Bretagna da suo fratello, questa volta secondo al traguardo, davanti a Bagnaia. Bene la KTM con Viñales quarto davanti a Di Giannantonio. Bezzecchi ancora una volta si dimostra fortissimo in gara, chiudendo sesto dopo la partenza dalla decima casella. Male Quartararo, solo decimo dopo la partenza dalla seconda fila al quarto posto.

Il risultato della gara e le classifiche

M. Marquez (Ducati) 19:31.416, A. Marquez (Ducati), Bagnaia (Ducati), Viñales (KTM), Di Giannantonio (Ducati), Bezzecchi (Aprilia), Morbidelli (Ducati), R. Fernandez (Aprilia), Aldeguer (Ducati), Quartararo (Yamaha), Bastianini (KTM), Ogura (Aprilia), Oliveira (Yamaha), Mir (Honda), Nakagami (Honda), Miller (Yamaha), Savadori (Aprilia), Rins (Yamaha), Chantra (Honda), Acosta out (KTM), Binder out (KTM), Zarco out (Honda).

Classifica Mondiale piloti:

M. Marquez (Ducati) 245, A. Marquez (Ducati) 210, Bagnaia (Ducati) 147, Morbidelli (Ducati) 118, Di Giannantonio (Ducati) 104, Zarco (Honda) 97, Bezzecchi (Aprilia) 83, Acosta (KTM) 76, Aldeguer (Ducati) 74, Quartararo (Yamaha) 59, Viñales (KTM) 56, Ogura (Aprilia) 43, Marini (Honda) 37, Binder (KTM) 35, Bastianini (KTM) 35, Miller (Yamaha) 31, Rins (Yamaha) 31, R. Fernandez (Aprilia) 27, Mir (Honda) 27, Nakagami (Honda) 10, Savadori (Aprilia) 8, A. Fernandez (Yamaha) 6, Oliveira (Yamaha) 3.

Classifica Mondiale costruttori:

Ducati 294, Honda 119, KTM 112, Aprilia 107, Yamaha 89.