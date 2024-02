Test Motogp 2024, Bagnaia un fulmine in Qatar: “La Gp24 migliore in ogni area”

Losail, 21 febbraio 2024 - Il mondiale non si vince nei test pre stagione ma Pecco Bagnaia e la Ducati un segnale lo hanno mandato. Il campione del mondo in carica ha triturato il vecchio record del circuito stabilito pochi mesi fa da Luca Marini e fermato i cronometri su un sensazionale 1’50”952, otto decimi meglio dell’attuale nuovo pilota Honda. E c’è la sensazione che si potesse fare meglio con un secondo tentativo sul time attack, a denotare la forza messa in mostra dalla Gp24, la nuova Desmo Ducati che sembra viaggiare molto forte. Già nei test di Sepang Bagnaia si era trovato bene e in Qatar c’è stata una seconda conferma. Molto soddisfatto Pecco del lavoro del team e il viatico verso la prima gara della stagione, il 10 marzo proprio a Losail, è buono.

Bagnaia: “Gp 24 migliore in ogni area”

Pecco Bagnaia decisamente ottimista per la stagione 2025 anche se ovviamente è presto per certificare la netta supremazia ducatista. La stagione è lunga e ogni tracciato fa storia a sé, ma la Gp24 ha messo in mostra a Losail una forza impressionante. Bagnaia vede la nuova moto migliorata in ogni area rispetto alle due precedenti che gli hanno fornito il titolo mondiale: “Sono molto contento del feeling e del pacchetto - la soddisfazione di Pecco al termine della giornata di test - Mi sono sentito molto bene in moto e i tempi sono una conseguenza, poi le condizioni erano perfette tra Malesia e Qatar e tutto ha funzionato bene”. Tra l’altro il tempo stratosferico Pecco lo ha ottenuto al primo tentativo con la gomma soft e probabilmente sarebbe stato addirittura migliorabile: “Ho spinto sul time attack ma era solo la prima volta che mettevo la gomma morbida, forse in una qualifica con due gomme nuove si può anche fare meglio. La cosa importante è aver fatto anche una simulazione di sprint race”, l’analisi di Pecco. Gp24 dunque nata bene e costruita meglio, per ora tutto fila liscio. La moto è migliorata rispetto all’anno scorso: “E’ migliore in ogni area rispetto alla 23 - la chiosa di Pecco - Al momento si comporta perfettamente ma sappiamo che ogni weekend di gara è diverso dall’altro. Ad oggi tutte le Gp24 sembrano veloci e anche Martin e Bastianini sono andati forte”.

Marquez risale: “Ho attaccato”

Ma anche le Gp23 non vanno piano e tra coloro che escono con una ritrovata spinta da Losail c'è anche Marc Marquez, autore del quarto tempo totale dietro solo alle Gp24 e all'Aprilia di Espargaro. Il pilota spagnolo è soddisfatto nonostante una caduta a pochi minuti dal termine: "Ci sono ancora tre o quattro piloti più veloci di me, ma oggi era il momento di spingere e l'ho fatto - le parole dell'otto volte campione del mondo - La caduta? E' normale, ho provato a essere aggressivo. Adesso è il momento di scoprire come si comporterà Ducati in gara dietro agli altri. Ci sono lezioni che devo ancora imparare, per esempio a volte mi dimentico di attivare l'abbassatore".