Ambra Sabatini scelta come portabandiera alle Paralimpiadi

Sarà Ambra Sabatini la portabandiera dell’Italia alle Paralimpiadi di Parigi: la scelta è arrivata dal Cip, il Comitato Italiano Paralimpico, che ha indicato nella giovane velocista toscana, medaglia d’oro paralimpica e mondiale e primatista mondiale sui 100 metri, l’atleta che dovrà portare il vessillo tricolore nella cerimonia d’apertura. Classe 2002, nata a Livorno ma cresciuta a Porto Ercole, la Sabatini è la più giovane delle ‘Charlie’s Angels’ azzurre con Monica Contrafatto e Martina Caironi: quelle delle protagoniste del telefilm degli anni ottanta è la posa che le tre azzurre hanno assunto dopo aver dominato il podio nei 100 metri a Tokyo ed è diventato il loro marchio di fabbrica.

Ambra Sabatini

Ambra ha subito l’amputazione della gamba sinistra in seguito ad un incidente che le occorse mentre si stava recando all’allenamento in motorino, nel 2019, ma non si è mai arresa e oltre a diventare un’atleta di livello mondiale, è stata anche la protagonista di un docufilm proiettato al festival di Giffoni.

Negli ultimi mesi, la preparazione della sprinter toscana ha avuto un ulteriore step con il contributo del Villa Beretta Rehabilitation Research Innovation Institute di Costa Masnaga (Lecco), una delle eccellenze italiane della Medicina Riabilitativa guidata dal dottor Franco Molteni. In particolare Ambra è stata sottoposta a una serie di test per misurare la risposta del suo sistema vegetativo allo stress e alla pressione della competizione e attraverso tecnologie innovative, lavora sull’immaginazione e sulla pianificazione del movimento, in particolare sulla fase di uscita dai blocchi di partenza.