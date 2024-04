Nuoto artistico: Giorgio Minisini escluso dalle Olimpiadi di Parigi 2024

Roma, 4 aprile 2024 – Non bastano le medaglie d’oro ai Mondiali e agli Europei. Non basta la capacità di aver rotto il tabù di uno sport considerato solo ‘al femminile’. Nonostante tutto Giorgio Minisini non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La decisione è stata presa dal direttore tecnico Patrizia Giallombardo dopo che il Comitato Olimpico Internazionale non ha inserito il doppio misto nel programma olimpico e il regolamento consente di convocare solo 8 atleti più una riserva per nuotare gli esercizi tecnico, libero e acrobatico di squadra.

Minisini, 28 anni, romano, atleta delle Fiamme Oro, primo atleta italiano del nuoto artistico a conquistare sia una medaglia che quella d'oro ai Mondiali e agli Europei, nel febbraio scorso ha vinto il titolo mondiale nel solo libero.

"Giorgio Minisini, esempio di inclusività e determinazione, che con le sue prestazioni ha promosso l'ingresso degli uomini in un ambiente che era esclusivamente femminile, è un eccellente specialista di singolo e doppio misto - commenta Giallombardo -. Ai Giochi sarà necessario avere a disposizione atleti al top della condizione che eseguano le tre routine con coefficienti ancora più alti rispetto al recente passato. La sua (Minisini, ndr) stagione proseguira' coi Campionati europei di Belgrado (10-14 giugno) e l'obiettivo è di allungare la striscia di successi che l'ha reso un esempio per il movimento internazionale".

Minisini ha commentato la scelta dicendo: "Accetto la decisione, comprendo le motivazioni che inducono il direttore tecnico Giallombardo a compiere questa scelta, resto a disposizione della nazionale. Voglio confermarmi ai Campionati europei, vincere e alimentare i sogni miei e degli altri nuotatori artistici".

Le convocate dell’Italia

Le atlete che proseguiranno il programma verso l'evento olimpico sono Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Susanna Pedotti, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino