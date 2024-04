Olimpiadi Parigi 2024, il roster da sogno di Team Usa: da LeBron James a Curry

Milano, 16 aprile 2024 - Team Usa ha intenzioni serie in vista delle Olimpiadi di Parigi. Lo si era già capito nei mesi scorsi, con le stelle più luminose del firmamento Nba a dare la loro disponibilità a partecipare alla spedizione francese, con un unico obiettivo: la medaglia d'oro. Adesso il Dream Team è praticamente realtà, secondo quanto riportato da Espn. Il roster è di altissimo livello, praticamente il meglio del meglio che si possa trovare nel massimo campionato di basket. Il messaggio lanciato è piuttosto chiaro: basta brutte figure e delusioni, come quanto accaduto agli scorsi Mondiali, chiusi al quarto posto, e pure a quelli precedenti, dove gli statunitensi vennero eliminati addirittura ai quarti di finale. L'ultimo significativo trionfo risale alle ultime Olimpiadi, quelle disputate nel 2021 a Tokyo, quando Team Usa riuscì a salire sul gradino più alto del podio sconfiggendo la Francia in finale.

I magnifici 11 (in attesa del dodicesimo)

Scorrendo la lista dei giocatori a disposizione del commissario tecnico Steve Kerr, è facile impressionarsi, tanta è la qualità, oltre all'esperienza: Anthony Davis (ala-centro, Los Angeles Lakers), Devin Booker (guardia, Phoenix), Anthony Edwards (guardia, Minnesota), Jayson Tatum (ala, Boston), Jrue Holiday (play-guardia, Boston), Bam Adebayo (centro, Miami), Tyrese Haliburton (guardia, Indiana), LeBron James (ala, Los Angeles Lakers), Stephen Curry (play-guardia, Golden State), Kevin Durant (ala, Phoenix), Joel Embiid (centro, Philadelphia).

Chi torna e chi debutta alle Olimpiadi

Ne mancherebbe uno per arrivare a 12, ma già così si può tranquillamente affermare che gli americani saranno i favoritissimi per la medaglia d'oro a Parigi. Rispetto ai Mondiali di un anno fa, gli unici confermati sono Edwards e Haliburton. Se si guarda invece al roster presentato da Team Usa in occasione delle passate Olimpiadi, si rivedranno Adebayo, Booker, Davis, Durant, Holiday e Tatum. Tornerà a vestire la maglia della Nazionale a distanza di 12 anni dall'ultima volta James, per il quale si tratterà della quarta partecipazione alle Olimpiadi, dopo i trionfi del 2008 e del 2012, oltre al bronzo del 2004. Gli altri, compreso Curry, saranno tutti al debutto in una manifestazione a cinque cerchi.

