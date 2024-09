Paralimpiadi, Bortuzzo è medaglia di bronzo nei 100 rana: “Vale come un oro, emozione indescrivibile”

Parigi, 2 settembre 2024 – Manuel Bortuzzo è medaglia di bronzo nei 100 rana della categoria SB4 alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Tra le corsie della Defense Arena, l’atleta azzurro chiude terzo in 1'42"52. Oro all'atleta neutrale Dmitrii Cherniaev (1'32"20), argento al greco Antonios Tsapatakis (1'36"16).

"È una emozione indescrivibile, ci speravo, non ho mai vinto niente, non me lo aspettavo. non so che dire, è bellissimo”, così un raggiante Bortuzzo il podio: “L'ultima vasca ho pensato a tutta la fatica fatta per arrivare fin qui, è bellissimo – le parole di Manuel –. Per me è come un oro. È già tanto essere qua, una medaglia poi. Lo devo soprattutto al mio allenatore, sono state tante le volte che ho pensato di mollare”.