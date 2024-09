Paralimpiadi Parigi 2024, 9 medaglie per l’Italia: il nuoto è d’oro con Francesco Bocciardo e Carlotta Gilli

Parigi, 29 agosto 2024 – Davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha assistito alle gare alla Defense Arena, gli azzurri del nuoto hanno conquistato otto medaglie nella prima giornata dei Giochi paralimpici. Arriva dai 100 farfalla il primo oro per la spedizione italiana ai Giochi. A conquistarlo Carlotta Gilli, subito dopo ci pensa Francesco Bocciardo a regalare il secondo oro per l'Italia nei 200m stile libero S5. Simone Barlaam conquista la prima medaglia del nuoto ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, la seconda di giornata per la spedizione azzurra. Efrem Morelli ha vinto la medaglia d’argento nei 50 rana SB3, mentre nei 400 stile libero S9 femminile arriva il bronzo per Vittoria Bianco. Terzo posto anche per Francesco Bettella nei 100 dorso S1 maschili. Angela Procida ha conquistato il bronzo nei 100 dorso S1, quarto podio di giornata per il nuoto italiano. L'ultima medaglia della giornata l'ha portata a casa Monica Boggioni nei 200 stile libero S5 con il tempo di 2:47.96.

Ma il primo podio per gli Azzurri è arrivato dal ciclismo su pista. Il bronzo conquistato da Lorenzo Bernard, guidato da Davide Plebani, nell'inseguimento è anche un traguardo storico per il paralimpismo azzurro, essendo la medaglia numero 600 di sempre ai Giochi.

Paralimpiadi, prima fila da sx: Simone Barlaam, Angela Procida, Lorenzo Bernard. Seconda fila da sx: Francesco Bettella, Vittoria Bianco, Efrem Morelli

Bocciardo oro nei 200m stile libero S5

Francesco Bocciar do è medaglia d'oro nei 200m stile libero S5 ai Giochi paralimpici di Parigi 2024. Già campione paralimpico in carica dopo il successo di Tokyo, Bocciardo ha completato la gara a La Defense Arena con il tempo di 2:25. 99, segnando il nuovo record paralimpico battendo se stesso e lasciandosi alle spalle l'atleta neutrale Kirill Pulver (2:27.32) e l'ucraino Oleksandr Komarov (2:30.13).

Gilli, primo oro nei 100 farfalla S13

Carlotta Gilli conquista il primo oro italiano nei 100 farfalla S13 ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, la sesta medaglia del nuoto, la settima complessiva di giornata. La 23enne torinese, già oro a Tokyo, ha confermato il titolo paralimpico nei 100 farfalla S13 chiudendo in 1:03.27. Argento per la statunitense Grave Nuhfer (1.03.88) e l'uzbeka Muslima Odilova (1.05.43).

Argento per Barlaam nei 400 sl S9

Simone Barlaam vince la medaglia d’argento. L'azzurro è arrivato dietro al francese Didier nei 400 sl S9. Si tratta della quinta medaglia paralimpica per Barlaam, la terza d'argento.

Bianco bronzo nei 400 sl S9

Poco dopo Simone Barlaa sul podio della stessa prova al femminile è salita l'azzurra Vittoria Bianco, che ha conquistato la medaglia di bronzo. La gara è stata vinta dalla ungherese Zsofia Konkoly, mentre l'argento è andato alla australiana Lakeisha Patterson.

Bettella bronzo nei 100 dorso S1

L'azzurro Francesco Bettella ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova dei 100 dorso S1. Bettella, alla sua quinta medaglia olimpica, è stato preceduto dallo spagnolo Miguel Navarro Riofrio, oro, e dal greco Dimitrios Karypidis. L'Italia ha conquistato tre medaglie nelle prime tre gare del programma del nuoto.

Procida bronzo nei 100 dorso S2

Angela Procida ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova dei 100 dorso S2. L'azzurra si è assicurata il terzo posto alle spalle dell'atleta di Singapore Pin Xiu Pin e l'argento alla messicana Haidee Viviana Aceves Perez.

Morelli argento nei 50 rana SB3

Efrem Morelli è medaglia d'argento nei 50 rana SB3. L'azzurro è stato battuto solo dal giapponese Takayuki Suzuki, oro. Bronzo allo spagnolo Miguel Luque.