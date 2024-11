Sci, Anna Veith non chiude al ritorno: “Mai dire mai”

Roma, 8 novembre 2024 – Sono settimane di grandi ritorni nello sci e chissà non ne possa avvenire un altro. Marcel Hirscher e Lucas Braathen hanno dimostrato che il talento non conosce età e non conosce inattività, e occhio a Lindsey Vonn che si sta allenando duro e farà da apripista a Beaver Creek, con una neanche tanto celata voglia di tornare a competere con vista sulle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Finita? Probabilmente sì, ma forse no. Anna Veith, 35 anni, in una recente uscita pubblica a un evento Kastle, con cui ha stretto un rapporto di collaborazione, non ha chiuso la porta a un futuro ritorno all’attività agonistica.

Veith: “Mai dire mai”

Non c’è, oggi, una notizia di un clamoroso ritorno, anzi le probabilità sono basse, ma quando un’atleta si lascia sfuggire un ‘mai dire mai’ la porta va sempre tenuta aperta. Anna Fenninger, da sposata Veith, è stata una grande campionessa dello sci alpino, con un oro e un argento olimpico, tre ori mondiali, più due argenti e un bronzo, oltre a due Coppe del mondo nel 2014 e nel 2015. Insomma, ha vinto tanto. Sono quindici le vittorie nel massimo circuito con 19 secondi posti e 12 terzi, un totale di 46 podi di Coppa del Mondo. Un talento puro. La sua ultima vittoria risale a tanto tempo fa, era il 2017 e vinse il super g di Val d’Isere, ma chissà che tutti questi rientri non le abbiano fatto scattare qualcosa. Pochi giorni fa era a Schladming a un evento pubblico e la domanda non poteva non arrivare, visto che anche Lindsey Vonn sembra intenzionata a un clamoroso come back. La risposta di Anna non è immediata, e nel breve termine non sta pensando a un rientro, anche perché deve accudire due figli, ma chissà che…”Per ora ho tanto da fare, mia figlia ha solo 8 mesi e poi c’è anche Henry assieme all’hotel da gestire nella mia vita di imprenditrice – le sue parole – Certo, ho letto della wild card, che varrebbe anche per me, ma escludo per ora una possibilità. Comunque, mai dire mai”. Sarebbe, quella di Milano Cortina, una clamorosa Olimpiade se tutti questi grandi campioni dovessero confermare la presenza. Veith è quella meno probabile, ma vedendo competere pure Lindsey Vonn, se davvero l'americana dovesse rientrare, potrebbe esserci una possibilità, quella molla che scatta nella testa di una grande campionessa. Intanto, la Coppa del mondo 2024/2025 proseguirà a Levi il 16 e il 17 novembre con lo slalom femminile e quello maschile. A seguire ci sarà Gurgl in Austria, altri due slalom, ma la neve sulle Alpi scarseggia e la gara è a rischio, con una ipotesi trasferimento a Solden se non dovessero esserci le condizioni minime di sicurezza.

