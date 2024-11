Orario Sinner-De Minaur alle Atp Finals, dove vedere in tv il match

Torino, 8 novembre 2024 – Il sorteggio ha dato ufficialmente il via alle Atp Finals 2024. Il numero 1 del mondo Jannik Sinner è inserito nel girone Ilie Nastase insieme al russo Daniil Medvevev, all’americano Taylor Fritz e all’australiano Alex de Minaur. Scongiurato l’incrocio nella prima fase con Carlos Alcaraz, il rivale più temibile per il campione italiano nella corsa all’ultimo titolo del 2024. Sinner potrà così affrontare Alcaraz solo in semifinale o in finale. Alcaraz, al terzo posto della classifica mondiale, è finito nel gruppo John Newcombe con il tedesco Alexander Zverev, il norvegese Casper Ruud e il russo Andrey Rublev.

Jannik Sinner al lavoro per preparare l'esordio alle Atp Finals

Ora non resta che attendere l’inizio delle ostilità alla Inalpi Arena di Torino: il ‘torneo dei maestri’ scatta domenica 10 novembre e si concluderà il 17. Ma contro chi debutterà Jannik Sinner? E quando è in programma il match? Da un punto di vista generale, la fase a gironi è in programma dal 10 al 15 e prevede due sessioni per i singolari: alle 14 e alle 20.30. Sabato 16 ci sono le semifinali alle 14.30 e alle 21. La finale di domenica 17 è alle 18.

Sinner-De Minaur, giorno e orario

Jannik Sinner debutterà alle Atp Finals di Torino contro Alex de Minaur. La partita è in programma domenica 10 novembre alle 20.30. Nella stessa giornata, alle 14, si disputerà l’altro match del girone Nastase tra Medvedev e Fritz.

Il percorso di Jannik

Cominciano il torneo di domenica, Sinner giocherà le altre due partite del round robin martedì e giovedì. Questo perché i gironi si disputano a giorni alterni per dare riposo i giocatori.

Dove vedere il match in tv

La partita tra Sinner e De Minaur sarà trasmessa in diretta a pagamento sui canali Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now Tv e Tennis Tv. Il match sarà visibile in chiaro anche sulla Rai 2 e sull’app RaiPlay.