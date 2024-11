Sorteggio Atp Finals 2024, gli avversari di Sinner: qualificati, gironi, calendario e regolamento. Dove vedere il torneo in tv

Torino, 6 novembre 2024 - Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. È tutto pronto all'Inalpi Arena di Torino per il torneo più atteso dell'anno: le Atp Finals, in programma dal 10 al 17 novembre, che potrebbero incoronare per la prima volta nella storia un tennista azzurro 'maestro dei maestri'. Per Jannik Sinner, numero uno del mondo e certo di restare sul tetto della classifica fino al prossimo Slam di gennaio 2025 in Australia, c'è l'occasione di vincere il trofeo che lo scorso anno gli sfuggì in finale contro Novak Djokovic. Smaltito il virus che gli ha impedito di giocare a Parigi Bercy, ultimo Masters 1000 del 2024, Jannik è pronto a tornare in campo, presentandosi a Torino da favorito assoluto. L'attesa è alle stelle per un torneo che riserverà sicuramente grandi emozioni. L'Italia è grande protagonista nel singolare con Sinner, ma anche nel doppio con la coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori.