Gironi Atp Finals 2024, quando gioca Sinner e contro chi: come è andato il sorteggio

Torino, 7 novembre 2024 – Primo atto ufficiale delle Atp Finals 2024. A Torino è andato in scena il sorteggio dei due gironi del ‘torneo dei maestri’: dal 10 al 17 novembre i migliori otto tennisti della stagione si giocano l’ultimo titolo dell’anno. Per l’Italia grandi speranze con Sinner. Il numero 1 del mondo va a caccia del successo, sfumato nel 2023 nella finale persa contro Nole Djokovic: l’occasione di trionfare davanti al pubblico di casa questa volta è ghiotta. Jannik si presenta al via da favorito assoluto dopo un 2024 da dominatore. Attenzione, però, perché la concorrenza è agguerrita: a partire da Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Gli altri protagonisti del torneo sono Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Casper Ruud, Alex de Minaur e Andrey Rublev.

Jannik Sinner va all'assalto delle Atp Finals

Il girone Ilie Nastase

Jannik Sinner affronterà nel gruppo Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Alex de Minaur

Il girone John Newcombe

Alexander Zverev è stato sorteggiato con Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Andrey Rublev.

Regolamento e calendario delle Finals

I due gironi sono composti da quattro tennisti ciascuno. Ogni giocatore sarà impegnato in tre match nel round robin: al termine di questa fase i primi due classificati dei rispettivi gruppi accederanno alle semifinali di sabato 16 novembre. Il giorno dopo è in programma l’ultimo atto della manifestazione. Tutte le partite si svolgeranno al meglio dei tre set. Si gioca all'Inalpi Arena, la fase a gironi – dal 10 al 15 – prevede due sessioni per i singolari: alle 14 e alle 20.30. Sabato 16 ci sono le semifinali alle 14.30 e alle 21. La finale di domenica 17 è alle 18.

Montepremi

Il montepremi totale delle Atp Finals ammonta a 15,25 milioni di dollari. Inoltre, il campione che dovesse trionfare da imbattuto si porterà a casa 4,8 milioni, l'assegno più alto nel circuito maschile. Solo la partecipazione a Torino vale 331mila dollari (a patto che si giochino tutte e tre le partite del girone) e ogni singola vittoria nel gruppo varrà 396mila dollari.

Dove vedere il torneo

Le Atp Finals saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport, in streaming anche sulle piattaforme Sky Go, Now Tv e Tennis Tv. Inoltre, una partita al giorno sarà visibile in chiaro e in diretta sui canali Rai e su RaiPlay.