Sci, il 2024 si chiude tra Bormio e Semmering: è ancora grande spettacolo. Programma e orari tv

Roma, 23 dicembre 2024 – C’è stato grande spettacolo in Italia tra Saslong e Alta Badia e il 2024 dello sci alpino si chiuderà ancora sulle piste alpine. Nel weekend lungo italico, oltre al solito dominio di Odermatt, vincente in discesa e gigante, c’è stato lo storico trionfo di Mattia Casse nel super g della Gardena, sua prima vittoria in carriera, e quello di Timon Haugan tra i pali stretti. Per ora la classifica generale resta aperta con Odermatt a quota 540 e Kristoffersen a 469, ma lo svizzero appare destinato a prendere il largo, anche perché il norvegese non fa super g e discesa libera. Al femminile, invece, Goggia si è presa un altro podio in super g a Sankt Moritz, ma non c’è stato modo di disputare il secondo a causa delle difficili condizioni meteo.

Così, con l’assenza di Mikaela Shiffrin per infortunio, la classifica è molto aperta e promette spettacolo per le polivalenti del circus femminile. Ci sono infatti sei sciatrici in appena 87 punti, con Camille Rast per pettorale rosso con 287 punti, a seguire Cornelia Huetter con 250 e Mikaela Shiffrin con 245, ma Sofia Goggia è vicina con 240 assieme a Lara Gut Behrami. Pure Brignone è in corsa, ha vinto a Solden ma dopo ha faticato di più, con 219 punti davanti a Zrinka Ljutic con 202. Insomma, se si voleva una coppa combattuta gli appassionati sono stati soddisfatti. Ma il 2024 non è ancora terminato e promette show in altre due località storiche. I maschi infatti saranno sulla Stelvio di Bormio mentre le ragazze gareggeranno a Semmering in Austria. Programma ricco per l’ultimo fine settimana dell’anno. Si parte sabato 28 dicembre con la discesa di Bormio sulla mitica Stelvio alle 11.30 e il gigante di Semmering con prima manche alle 10 e seconda alle 13.30, mentre domenica 29 ci saranno il super g sulla Stelvio alle 11.30 e lo slalom austriaco con prima run alle 10 e seconda alle 13.30. Una grande occasione per Dominik Paris, che sulla Stelvio ha vinto ben sette volte, di cui sei in discesa libera e ben quattro consecutive (2017, 2018, 2019). Nel 2019 Paris vinse due discese di fila a Bormio il 27 e il 28 dicembre.

Programma e orari tv

Sab. 28/12/24 – Coppa del mondo – DH maschile Bormio (Ita) – ore 11.30, diretta tv Raidue ed Eurosport

Sab. 28/12/24 – Coppa del mondo – GS femminile Semmering (Aut) – ore 10 e 13.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 29/12/24 – Coppa del mondo – SG maschile Bormio (Ita) – ore 11.30, diretta tv Raidue ed Eurosport

Dom. 29/12/24 – Coppa del mondo – SL femminile Semmering (Aut) – ore 10 e 13.30, diretta tv Raidue ed Eurosport

