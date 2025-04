Federica Brignone dal letto d’ospedale: “Questa volta l’ho fatta grossa”. Migliaia i messaggi di fan, amici e avversarie

Roma, 4 aprile 2025 - Federica Brignone nonostante tutto ha voglia di scherzare: "Come al solito faccio le cose in grande o non le faccio. Questa volta l'ho fatta grossa in negativo. Volevo ringraziare chi mi ha soccorsa in pista, chi mi ha aiutata a Trento, l'equipe medica della Fisi che mi ha operata e chi si sta prendendo cura di me qui alla Clinica La Madonnina".

Federica Brignone ha passato una notte tranquilla presso la clinica 'La Madonnina' di Milano

La campionessa è tornata a parlare dopo le prime rassicurazioni ai fan ieri sera dopo l'intervento per ridurre la frattura scomposta del piatto tibiale e della testa del perone sinistro, e durante il quale è emersa anche la rottura anche del legamento crociato anteriore. Dalla clinica la sciatrice milanese, ma valdostana di adozione, si è rivolta ancora ai suoi sostenitori: "Un grazie a tutti voi che mi state scrivendo, per fortuna ho un sacco di amici che mi tengono compagnia e mi fanno ridere. Grazie".

Il dottor Andrea Panzeri ha visitato in mattinata Federica, fa sapere la Fisi, ed è soddisfatto per il decorso post operatorio. Nel pomeriggio la campionessa del mondo di gigante e detentrice della Coppa del mondo assoluta ha già cominciato la fisioterapia assistita.

A sostenere la Brignone una marea di messaggi di incoraggiamento da tutte le parti, da amici, compagni di team, avversarie e migliaia di fan. Gian Marco Tamberi su Instagram ha scritto: "Forza campionessa non mollare... fidati sarà anche più bello". L'amica e avversaria Lindsey Vonn: "Continua a lottare e guarisci in fretta". Mentre l'attore Luca Argentero: "Vederti tornare sarà ancora più emozionante che vederti vincere, forza.