Sci, Brignone punta al Sestriere: vinse nel 2020 e sua mamma trionfò nel 1983

Bologna, 19 febbraio 2025 – Archiviati i mondiali di Saalbach, argento e oro, Fede Brignone riprende la caccia alla Coppa del Mondo. Vinta nel 2020, la sfera di cristallo rappresenta il principale obiettivo stagionale di ogni sciatrice e la tigre di La Salle, prima donna italiana di sempre a vincerla, potrebbe ripetersi a cinque anni di distanza. Brignone è oggi in testa grazie ai 799 punti accumulati, con 70 punti di vantaggio sulla detentrice in carica, Lara Gut Behrami, mentre più distanziate sono Camille Rast, terza a 607 punti, e Zrinka Ljutic, quarta a 601. La stagione è entrata ormai nella seconda parte con 21 gare disputate su 35 e nel weekend arriva la tappa italiana del Sestriere, che potrebbe essere favorevole a Brignone dato che si recupera anche il gigante cancellato a Mont Tremblant a dicembre. Con due prove tra le porte larghe consecutive Fede potrebbe provare ad allungare in classifica.

A Sestriere ha vinto nel 2020. E anche la mamma Maria Rosa…

Federica Brignone capitana di una squadra composta da 17 sciatrici per la tappa del Sestriere, che prevede due giganti tra venerdì e sabato e uno slalom domenica. Fra le porte larghe saranno impegnate Marta Bassino, Roberta Melesi, Federica Brignone, Sofia Goggia, Asja Zenere, Elisa Platino, Alessia Guerinoni, Sophie Mathieu, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb e Lara Della Mea, fra i pali stretti gareggeranno, oltre a Della Mea e Collomb, anche Marta Rossetti, Martina Peterlini, Emilia Mondinelli, Celina Haller, Vera Tschurtschentahaler e Lucrezia Lorenzi. La pista piemontese porta bene ai colori azzurri che hanno vinto spesso. Si registrano due vittorie negli anni recenti con Bassino in gigante nel 2022 e Brignone, sempre in gigante, nel 2020: Fede conserva un dolce ricordo del Sestriere dato che in quella stagione vinse la Coppa del mondo. Non solo, la mamma della tigre, Maria Rosa Quario, trionfò in Piemonte nel 1983 in slalom. Insomma, corsi e ricorsi storici. Gli altri podi portano la firma di Sofia Goggia, seconda in gigante nel 2016, Denise Karbon, seconda in gigante nel 2004, e Marta Bassino terza nel 2020. Il programma del Sestriere prevede appunto un primo gigante venerdì 21 febbraio con prima manche alle 10.30 e seconda manche alle 13.30, poi sabato 22 gigante bis con prima manche alle 11 e seconda alle 14, infine chiusura domenica tra i pali stretti con prima manche alle 9.30 e seconda manche alle 12.15. Tutto in diretta sui canali Rai ed Eurosport. Per quanto riguarda il calendario femminile, dopo Sestriere ci saranno le tappe di Kvitfjell (discesa e supergigante), poi Are l'8 e il 9 marzo con gigante e slalom, prima del ritorno in Italia a La Thuile a metà marzo con discesa e supergigante. Infine, le finali di Coppa del Mondo negli Stati Uniti a Sun Valley dal 20 al 27 marzo. E chissà che in quella occasione Fede Brignone non possa sollevare la sua seconda Coppa del mondo della carriera.