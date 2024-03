Sci, Brignone vince il super-g di Kvitfjell davanti a Gut-Behrami

Kvitfjell (Norvegia), 3 marzo 2024 - Federica Brignone batte le rivali di giornata ma batte soprattutto la nebbia, che costringe gli organizzatori a interrompere a più riprese il super-g di Kvitfjell, il penultimo della stagione. A spuntarla è la valdostana grazie a un tempo di 1:37.30, di 61 centesimi inferiore a quello di Lara Gut-Behrami, che rinvia così l'appuntamento con la vittoria matematica della Coppa di specialità, mentre a completare il podio è Ester Ledecka: la svizzera continua a guidare la classifica grazie ai suoi 540 punti, 69 in più di Cornelia Hutter e 74 in più proprio dell'azzurra, che ne erode 20 alla rivale, continuando così a sognare il sorpasso proprio all'ultima curva, oltre a portare a casa la vittoria numero 25 in Coppa del Mondo.

La cronaca

Pronti, via e la nebbia nella parte alta ritarda di qualche minuto la partenza: il resto lo fa la rovinosa caduta di Laura Gauché, che partiva con il pettorale numero 1. Dopo un'altra lunga pausa ancora per la nebbia, la gara riprende: al comando resta l'outsider Lauren Macuga grazie a un tempo di 1:38.20 prima del sorpasso firmato da Federica Brignone e dal suo 1:37.30. Niente da fare invece per Marta Bassino, che scende in 1:39.22 prima che la nebbia torni a fermare tutto: discorso analogo per Cornelia Hutter, una delle contendenti per la Coppa di specialità, attardata di 1.27 dalla vetta. Il momento della verità arriva quando in pista scende Lara Gut-Behrami, che parte subito con un ritardo di 9 centesimi che diventano poi 49 prima del recupero nella parte centrale, ora con meno nebbia: alla fine la svizzera chiude dietro di 61 centesimi, rimandando così i sogni di chiudere oggi i giochi. Dopo un'altra lunghissima attesa si riparte: tocca a Roberta Melesi e Laura Pirovano, indietro rispettivamente di 2.47 e 3.00 dalla valdostana. Per quest'ultima alla fine non ci sono beffe né dal meteo né dalle rivali: con tanto di 20 punti erosi a Gut-Behrami per continuare a sognare in grande.

Classifica super-g di Kvitfjell

1) Federica Brignone (ITA) in 1:37.30 2) Lara Gut-Behrami (SUI) +0.61 3) Ester Ledecka (CZE) +0.79 4) Kajsa Vickhoff Lie (NOR) +0.85 5) Lauren Macuga (USA) +0.90 6) Stephanie Venier (AUT) +1.26 7) Cornelia Hutter (AUT) +1.27 8) Ariane Radler (AUT) +1.33 9) Alice Robinson (NZL) +1.34 10) Ragnhild Mowinckel (NOR) +1.56

Classifica Coppa del Mondo di super-g

1) Lara Gut-Behrami (SUI) 540 2) Cornelia Hutter (AUT) 471 3) Federica Brignone (ITA) 466 4) Stephanie Venier (AUT) 330 5) Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 277

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Lara Gut-Behrami (SUI) 1594 2) Federica Brignone (ITA) 1268 3) Mikaela Shiffrin (USA) 1209 4) Petra Vlhova (SVK) 802 5) Sofia Goggia (ITA) 792