Sci, Meillard vince lo slalom di Aspen

Aspen (Stati Uniti), 3 marzo 2024 - Se a Kvitfjell il problema era stata la troppa nebbia, che comunque non ha impedito a Federica Brignone di trovare la vittoria numero 25 in Coppa del Mondo, ad Aspen nella notte cade troppa neve, ritardando di un'ora l'inizio di una gara che premia Loic Meillard, che sfrutta al meglio l'inforcata di Clément Noel, il leader della prima manche: a completare il podio sono Linus Strasser ed Henrik Kristoffersen, indietro rispettivamente di 89 centesimi e 1.17. Il tedesco, in particolare, erode qualche punto a Manuel Feller nell'ottica della Coppa di specialità, ma alla fine quest'ultimo può sorridere e, soprattutto, può amministrare 169 punti di vantaggio a due gare dalla fine. Può sorridere meno, come al solito, l'Italia dello slalom: gli azzurri al traguardo sono solo due, con Tommaso Sala che chiude 16esimo e Alex Vinatzer che si piazza al 18esimo posto.

Prima manche

La prima manche premia Clément Noel e il suo tempo di 52.39: completano il podio momentaneo Loic Meillard ed Henrik Kristoffersen, indietro rispettivamente di 27 centesimi e 1.07, mentre è solo nono, con un ritardo di 1.55, Manuel Feller, il leader di specialità. Il miglior italiano è Tommaso Sala, ottavo con un gap di 1.52 dal francese: accede alla seconda manche anche Alex Vinatzer, che passa sul filo del rasoio grazie al 27esimo tempo (55.73). Niente da fare invece per Stefano Gross e Tobias Kastlunger, che sforano dalla top 30, mentre Giuliano Razzoli e Corrado Barbera non completano la rispettiva prova e Filippo Della Vite addirittura non parte.

Seconda manche

Vinatzer chiude in 1:45.59, che diventa anche il momentaneo tempo di riferimento: l'azzurro, autore di una buona prova che frutta una rimonta di ben 9 posizioni, viene scalzato al comando da Juan Del Campo e il suo 1:45.45. Anche il dominio dello spagnolo ha vita breve: la sedia del leader cambia continuamente padrone fino al blitz di Timon Haugan e del suo 1:44.26. Johannes Strolz scende in 1:44.01: Manuel Feller fa peggio di 7 centesimi. Male Tommaso Sala, che chiude in 1:45.33, mettendo a referto un crollo di 8 posizioni. Tocca poi a Linus Strasser, in lotta per la Coppa di specialità: il tedesco fa il suo e balza al comando con un tempo di 1:43.62. La top 3 del mattino si gioca la vittoria: Henrik Kristoffersen non riesce a balzare al comando, dal quale ha un ritardo di 28 centesimi. Loic Meillard diventa il nuovo leader grazie a un tempo di 1:42.73: la palla passa a Clément Noel, che comincia a dilapidare il suo vantaggio fin dal primo intermedio prima di andare fuori, consegnando così la vittoria allo svizzero.

Classifica slalom di Aspen

1) Loic Meillard (SUI) in 1:42.73 2) Linus Strasser (GER) +0.89 3) Henrik Kristoffersen (NOR) +1.17 4) Johannes Strolz (AUT) +1.28 5) Manuel Feller (AUT) +1.35 6) Timon Haugan (NOR) +1.53 7) Dave Ryding (GBR) +1.54 8) Laurie Taylor (GBR) +1.61 9) Steven Amiez (FRA) +1.64 10) Fabio Gstrein (AUT) +1.73

Classifica Coppa del Mondo di slalom

1) Manuel Feller (AUT) 635 2) Linus Strasser (GER) 466 3) Loic Meillard (SUI) 359 4) Clément Noel (FRA) 352 5) Timon Haugan (NOR) 350

Classifica Coppa del Mondo generale

1) Marco Odermatt (SUI) 1902 2) Manuel Feller (AUT) 846 3) Loic Meillard (SUI) 843 4) Cyprien Sarrazin (FRA) 684 5) Henrik Kristoffersen (NOR) 673

